川普與澤倫斯基會談變吵架 共和黨議員嘆：唯一贏家是普廷

川普和澤倫斯基在會談前的受訪演變成口水戰，讓共和、民主兩黨議員直搖頭。（法新社）

2025/03/01 16:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在全球媒體面前爆發口水戰，讓共和黨內的鷹派國會議員大為震驚，有人更直言這次會晤是一次災難，唯一的贏家是俄羅斯總統普廷。

美媒《Axios》指出，共和黨大老、南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）說，他形容澤倫斯基是「懷恨在心」，曾提醒他「不要上當」，先專注處眼前的礦產協議，有關安全保障和停火事宜可以之後再討論，不料場面演變成「徹底的災難」，澤倫斯基往後難再跟華府打交道。

請繼續往下閱讀...

葛蘭姆說：「如果澤倫斯基不徹頭徹尾做出改變，那就走吧。看到今天的事情後，我不認為多數美國人會想與澤倫斯基成為夥伴。」

其他共和黨人也對川普和澤倫斯基這次氣氛火爆的會晤帶來的長期影響表示擔憂，認為這對兩國來說都是損失。

內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）說，這天「對美國外交政策來說是糟糕的一天」，「烏克蘭想要獨立、自由市場和法治，想成為西方的一部分。俄國討厭我們和我們的價值觀，我們應該明確表示我們主張自由」。

紐約州聯邦眾議員勞勒（Mike Lawler）在社群平台X發文說，這次會晤是一場災難，尤其對烏克蘭而言，「可悲的是，今天唯一的贏家是（俄國總統）普廷」。

相較之下，民主黨國會議員大多力挺澤倫斯基，狠批川普和范斯。

聯邦參議院民主黨領袖舒默痛批川普和范斯在替普廷「幹骯髒事」，伊利諾伊州聯邦眾議員賈西亞（Chuy Garcia）則指川普和范斯欺負澤倫斯基，「全世界都看到真正可恥的行為」。

聯邦眾議院少數黨領袖傑福瑞斯則說：「川普總統和他的政府持續讓美國在世界舞台上蒙羞。今天在白宮與烏克蘭總統的會談糟糕透頂，只會讓殘暴獨裁者普廷得寸進尺。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法