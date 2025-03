這麼巧？川普、澤倫斯基激烈爭執後 俄軍空襲烏克蘭醫院釀1死7傷

2025/03/01 16:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮舉行會談,卻因意見分歧爆發激烈爭執,導致會談提前結束,澤倫斯基憤而離開。僅數小時後,烏克蘭第二大城哈爾科夫即遭俄羅斯無人機空襲,一家醫院遭擊中引發大火並造成多位平民傷亡。

綜合外媒報導,烏克蘭官方指出,俄軍對哈爾科夫市中心發動攻擊,其中一座醫療機構遭到直接轟炸,導致1人死亡、7人受傷,迫使超過50名患者與醫護人員緊急撤離。

當地救援部門透露,襲擊範圍不僅限於醫院,還波及市中心多處民用設施,包括加油站、高層公寓、購物中心、汽車經銷店與消防局。救援人員迅速展開行動,成功救出64人,其中包括1名兒童。

這起空襲導致哈爾科夫市中心數十棟建築物受損,多處公寓、商場與店面窗戶被震碎。當地政府已加強安全戒備,並持續評估整體損失。

由於這起襲擊發生於川普與澤倫斯基激烈會談後數小時。特別是川普近期曾明確表態,若烏克蘭不接受美方提出的和平條件,美國將停止對烏的軍事援助,此言論更讓外界對美烏關係的未來產生疑慮。

而這已非俄羅斯首次針對哈爾科夫的民用設施發動攻擊。僅在兩週前的2月11日,哈爾科夫州的佐洛奇夫村也遭俄軍空襲,造成至少6人受傷,其中包括一名12歲男童。

與此同時,烏克蘭南部地區亦成為俄羅斯無人機攻擊的目標,襲擊導致當地多處私人住宅與企業起火,造成1人死亡、1人受傷。

#Kharkiv. Consequences of 9 UAV strikes on the city at night. Terrible destructions ????????????



There are already 7 victims. A medical facility was destroyed, more than 60 patients (mostly bedridden) were evacuated, pic.twitter.com/1q0LvJoglV