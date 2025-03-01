中俄出手！招聘對美國感到不滿的聯邦職員

美國消息人士透露，在川普政府展開大裁員行動後，中國、俄羅斯已出手招聘那些被解雇或面臨解雇的聯邦職員。（歐新社）

2025/03/01 15:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國4名消息人士透露，在川普政府展開大裁員行動後，中國、俄羅斯已出手招聘那些被解雇或面臨解雇的聯邦職員，並且以負責過國安業務的為主。

據《CNN》報導，2名知情人士指稱，中俄正對熟悉美國關鍵基礎設施、重要機構資訊的職員出手，這些員工不是最近被開除就是面臨回家吃自己的危機；另2人表示，至少有2個國家已建立了相關招聘網站，並在領英（LinkedIn）積極接觸聯邦職員。

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美國海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service）文件顯示，情報單位相當確定境外對手正試圖招募聯邦人員，過程中利用了川普政府大規模裁員計劃。

報告指出，外國情報人員在領英、TikTok、小紅書、Reddit四處尋找目標，1名外國情報官員已指示特務在領英創建公司頁面並發布招聘廣告，追蹤那些正在找新工作、因為被解雇而感到痛苦的聯邦職員。

事實上，美國官員先前已擔憂大規模解僱可能會讓外國情報機構趁虛而入，從聯邦前職員那裡獲取機敏訊息，中央情報局（CIA）近來則私下討論如何降低這種風險。

《CNN》已針對上述事件詢問美國國家情報總監（DNI）辦公室、中國駐華府大使館、俄羅斯駐華府大使館，目前尚未得到回應。

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