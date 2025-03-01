美媒：烏俄特使知道澤倫斯基與川普關係不好曾勸先別訪美

澤倫斯基與川普和范斯在白宮公開爭執，讓全世界看傻眼。（法新社）

2025/03/01 15:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普2月28日在白宮與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基爆發嚴重口角，導致兩國礦產協議的簽署胎死腹中。《紐約郵報》引述參與協議談判的美國資深官員指出，川普的烏俄特使凱洛格曾建議澤倫斯基暫時不要親自會見川普，因為在兩人面對面之前必須先加強他們的關係。

這名美國官員指出，在澤倫斯基起初拒絕美方提出的礦產協議後，川普特使凱洛格特地飛往基輔進行3天的緊張協商，並在2月21日達成共識。隨著談判結束，澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克主張應讓澤倫斯基與川普一起在白宮簽署協議。

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然而，凱洛格建議不要這麼做，「因為他知道在（川普和澤倫斯基）面對面之前，必須加強兩位總統之間的關係」。澤倫斯基辦公室仍堅持推動，這讓凱洛格差一點「空手」離開基輔，無法將原本談好的協議呈給川普。

就在凱洛格登上前往波蘭的火車後，澤倫斯基辦公室在最後一刻改變方向，認知到凱洛格是他們修補澤倫斯基與川普緊張關係的最佳人選，因此快速將協議文件送到火車上，讓凱洛格可以帶回華府給川普。

據了解，基輔當局對凱洛格直截了當的談判方式，以及自始至終對烏國表現出的尊重印象深刻，包括他親自前往基輔西北部一家軍事醫院探訪受傷的烏軍士兵。然而，在千鈞一髮之後，基輔仍繼續推動澤倫斯基赴美與川普簽署協議，不料這場賭局適得其反。

該名美國官員表示，澤倫斯基進入白宮橢圓形辦公室時表現得像個硬漢，在場所有人都感覺受到侮辱，「現在澤倫斯基必須自己想辦法解決這個問題，我們無法為他解決」。

澤倫斯基在2月26日的記者會上表示，他已獲邀前往白宮，但目前尚不清楚他指的是一種長期性的邀請，還是專門為簽署礦產協議而發出的邀請。多名烏國消息人士則透露，他們質疑澤倫斯基團隊是強行訪問白宮。

烏國國會消息人士指出，基輔的內閣已在2月27日批准礦產協議，澤倫斯基唯一要做的就是簽署這份協議。川普和澤倫斯基的口水戰已讓基輔陷入混亂，受訪的烏國人對於兩位總統誰的過錯更大也存在分歧。

儘管許多烏國人對川普先前一些冒犯行為不滿，包括稱呼澤倫斯基是「獨裁者」，但他們也明白，他們需要美國作為合作夥伴，以一勞永逸地消除俄國入侵威脅。

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