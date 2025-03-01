川普澤倫斯基白宮爆衝突 全球領袖多力挺烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和美國總統川普今天在白宮橢圓形辦公室發生激烈口角，兩人會晤可謂災難收場，全球各國領袖也紛紛對此事做出回應。（美聯社）

2025/03/01 12:54

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和美國總統川普今天在白宮橢圓形辦公室發生激烈口角，兩人會晤可謂災難收場，全球各國領袖也紛紛對此事做出回應。

●澤倫斯基本人

澤倫斯基本人在社群媒體X上寫道：「感謝美國，感謝你的支持，感謝這次訪問。感謝@POTUS（美國總統在社群媒體的官方帳號）、國會和美國人民。烏克蘭需要公正且持久的和平，我們正為此努力。」

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●加拿大總理杜魯道

杜魯道（Justin Trudeau）在X上表示：「俄羅斯非法且毫無理由地入侵烏克蘭。烏克蘭人已經帶著勇氣與堅毅奮戰了整整3年。他們為民主、自由和主權的奮戰，是關乎我們所有人的奮戰。在實現公正與持久的和平上，加拿大會繼續與烏克蘭和烏克蘭人民同在。」

●德國總統蕭茲

蕭茲（Olaf Scholz）指出：「沒有人會比烏克蘭人民更渴望和平！這就是我們一起尋求實現持久且公正和平的原因。烏克蘭可以指望德國和歐洲。」

●法國總統馬克宏

馬克宏（Emmanuel Macron）在葡萄牙對記者表示：「俄羅斯是侵略者，烏克蘭是被侵略的人民。我認為我們3年前幫助烏克蘭、制裁俄羅斯，並繼續這麼做是完全正確的。我說的『我們』是指美國、歐洲、加拿大、日本和許多其他國家。」

他說：「我們也必須感謝所有曾伸出援手的人，並尊重從一開始就在奮戰的人，因為他們正為了他們的尊嚴、獨立、他們的孩子們和歐洲的安全而戰。這些道理簡單明瞭，但在這種情勢下仍值得我們謹記。」

●義大利總理梅洛尼

梅洛尼（Giorgio Meloni）指出：「西方世界的任何分歧都會讓我們更加脆弱，並有利於那些希望看到我們文明沉淪的人。他們不僅想要削弱我們的力量與影響力，更想動搖我們的核心價值，也就是自由。」

她說：「現在亟需的是美國、歐洲國家和盟國之間立即召開峰會，開誠布公地討論我們要怎麼應對當前的重大挑戰，就從我們近幾年共同捍衛的烏克蘭開始，以及我們未來將面臨的挑戰。這是義大利有意在接下來幾個小時內向夥伴們提出的提議。」

●英國首相施凱爾

施凱爾（Keir Starmer）的發言人表示：「他（施凱爾）會繼續堅定不移地支持烏克蘭，並基於烏克蘭的主權與安全，尋找邁向持久和平的道路。」

●加拿大外交部長趙美蘭

趙美蘭（Melanie Joly）在X上寫道：「加拿大依舊致力於提供必要援助，以確保烏克蘭的安全、主權和韌性。」

●丹麥外交部長拉斯穆森

拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在臉書（Facebook）上表示：「這（川普與澤倫斯基口角）對烏克蘭來說是沉重的打擊…即使是朋友之間也必須要有穩健的對談空間。但在鏡頭前發生這種事，贏家只會有一個，那個人坐在克里姆林宮裡。」他指的是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

●俄羅斯前總統麥維德夫

麥維德夫（Dmitry Medvedev）在通訊平台Telegram上直呼：「橢圓形辦公室裡的狠狠訓斥。」

●歐盟執行委員會主席范德賴恩

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在X上寫道：「你的尊嚴彰顯出烏克蘭人民的勇氣。保持堅強、勇敢且無懼。親愛的總統，您永遠不孤單。」

●摩爾多瓦總統桑杜

桑杜（Maia Sandu）在X上表示：「事實很簡單，就是俄羅斯入侵烏克蘭。俄羅斯是侵略者。烏克蘭捍衛他們的自由和我們的自由。我們與烏克蘭同在。」

●西班牙總理桑傑士

桑傑士（Pedro Sanchez）在X上寫道：「烏克蘭，西班牙與你們站在一起。」

●匈牙利總理奧班

奧班（Viktor Orban）在X上表示：「強大之人締造和平，懦弱之人挑起戰爭。今天川普總統勇敢捍衛和平，即使這對許多人來說難以接受。謝謝您，總統先生！」

●挪威總理斯托爾

斯托爾（Jonas Gahr Store）告訴TV2電視台說：「我們今天在白宮看到的場面令人震驚且失望。烏克蘭仍然需要美國的支持，而烏克蘭的安全與未來對美國和歐洲來說同樣重要…川普指責澤倫斯基拿第三次世界大戰做賭注，這樣的說法相當過分，我與這種說法劃清界線。挪威與烏克蘭站在一起。」

●捷克總統帕維爾

帕維爾（Petr Pavel）在X上表示：「我們與烏克蘭同在，更勝以往。烏克蘭加強行動的時候到了。」

●荷蘭總理史庫夫

史庫夫（Dick Schoof）指出：「荷蘭持續支持烏克蘭，特別是現在。我們想要持久的和平，以及俄羅斯挑起的侵略戰終結。為了烏克蘭，為了所有烏克蘭人民，為了歐洲。」

●愛沙尼亞外交部長薩克納

薩克納（Margus Tsahkna）在X上寫道：「和平的唯一阻礙就是蒲亭決定繼續這場侵略戰。如果俄方停止作戰，就不會有戰爭；如果烏克蘭停止作戰，則不會再有烏克蘭。愛沙尼亞對烏克蘭的支持依舊堅定不移。」

●波蘭總理圖斯克

圖斯克（Donald Tusk）在X上寫道：「親愛的澤倫斯基，親愛的烏克蘭友人，你們並不孤單。」

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