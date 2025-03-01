外媒：美國務院宣布終止對烏克蘭能源網絡重建計畫

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基於2月28日在白宮爆發激烈爭執，此前，美國國務院宣布終止美國國際開發署（USAID）對烏克蘭能源網絡重建計畫。（法新社）

2025/03/01 13:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基於2月28日在白宮爆發激烈爭執，此前，美國國務院宣布終止美國國際開發署（USAID）對烏克蘭能源網絡重建計畫。該計畫原本旨在協助修復遭俄羅斯軍事攻擊破壞的能源基礎設施，然而，烏克蘭的能源設施持續遭到攻擊，部分地區已經開始實施夜間停電。

綜合外媒報導，USAID通過烏克蘭能源安全計畫，已經投入數百萬美元用於修復當地的能源基礎設施，旨在增強烏克蘭在面對俄羅斯經濟戰的韌性。然而，隨著美國政府政策調整，這一援助計畫被迫終止。

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國務院的最新決定不僅終止了能源計畫，還大幅縮減了USAID在烏克蘭的整體業務規模。在川普政府採取這一行動前，USAID在烏克蘭共有64名美國政府僱員和承包商，而在行政休假後，僅剩8名人員繼續執行任務。

美國官員警告，USAID撤離將使烏克蘭能源基礎設施在即將到來的冬季面對俄羅斯飛彈襲擊時更加脆弱。專家強調，USAID在確保烏克蘭接受的財政援助用于預期目標方面起到了至關重要的作用。

除了能源計畫，國務院還終止了「金融部門改革活動」計畫。負責監督烏克蘭任務的USAID歐洲和歐亞局，其華盛頓的工作人員將從115人減少至29人。

分析指出，俄羅斯不僅在烏克蘭發起軍事攻擊還進行經濟戰，通過摧毀關鍵基礎設施來削弱烏克蘭經濟。USAID一直在幫助烏克蘭增強經濟韌性，隨著援助計畫的終止，烏克蘭面臨的挑戰將進一步加劇。

兩名USAID官員警告，若機構撤出，烏克蘭的電網將在寒冬期間變得更加脆弱，難以抵擋俄羅斯可能加劇的飛彈攻擊。

美國國務院發言人尚未對此事做出回應。

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