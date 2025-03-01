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    路透：川普視澤倫斯基為礦物協議阻礙 早有不滿

    美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮激烈爭執。多名知情人士說，川普與幕僚認為澤倫斯基妨礙他們迅速終結俄烏戰爭、恢復美俄關係和達成礦物協議，數週來早有不滿。（美聯社）

    美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮激烈爭執。多名知情人士說，川普與幕僚認為澤倫斯基妨礙他們迅速終結俄烏戰爭、恢復美俄關係和達成礦物協議，數週來早有不滿。（美聯社）

    2025/03/01 12:48

    〔中央社〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮激烈爭執。多名知情人士說，川普與幕僚認為澤倫斯基妨礙他們迅速終結俄烏戰爭、恢復美俄關係和達成礦物協議，數週來早有不滿。

    路透社報導，川普長期對澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和烏克蘭採取對立立場，但在聯合開發烏克蘭礦產的協議談判近日陷入僵局之後，雙方分歧進一步擴大。

    川普近期公開支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），說他「相信」蒲亭真心想結束俄烏戰爭，顛覆了美國數十年來的外交政策。川普今天在媒體面前與澤倫斯基起衝突，更標誌著美俄關係的潛在轉折點。

    這場在白宮橢圓形辦公室舉行的會談起初還是普通的客套，但在美國副總統范斯（JD Vance）指責澤倫斯基對美國支持不知感恩後開始變調，數分鐘後升級為前所未見的互斥。

    兩名白宮官員說，沒人企圖給澤倫斯基設局，他們以為澤倫斯基今天來訪並將簽署礦物協議，會是川普的一場勝利。

    然而，3名知情人士告訴路透社，這場爭執並非毫無預警。

    這些消息人士說，白宮內部的不滿數週來一直在累積，尤其是當川普政府官員試著與烏克蘭商量礦物協議的時候。

    前些天，白宮官員的憤怒更有可能毀了澤倫斯基的訪問。一名白宮官員在2月26日告訴路透社：「我不覺得邀請（澤倫斯基來訪）有什麼意義。」當時澤倫斯基似乎還在猶豫是否簽署礦物協議。

    雖然後來達成協議，澤倫斯基飛到美國，川普仍有其他不滿。

    川普近期告訴心腹，他不喜歡澤倫斯基爭取美國支持的方式，說他利用表演來贏得媒體和國會的好感。

    兩名消息人士說，川普也與國安團隊談過澤倫斯基任期的問題，以及美國是否能透過和平談判強迫烏克蘭舉行選舉。

    川普已公開催促烏克蘭舉行選舉，並抨擊澤倫斯基的5年任期早在2024年就屆滿，卻不舉辦選舉。俄羅斯過去也曾提出同樣主張，稱澤倫斯基是不合法的領導人。

    烏克蘭法律禁止在戒嚴時期舉辦選舉，而烏克蘭在俄羅斯2022年2月入侵當天即宣布戒嚴。

    此外，川普也指示他的團隊盡可能少與澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）聯絡；葉爾馬克與美國前總統拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾維持密切的工作往來。

    在橢圓形辦公室的戲劇性爭執發生後，共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）告訴記者，他曾在會談前警告澤倫斯基專注處理眼前的礦物協議，之後再討論安全保障和停火事宜。

    葛蘭姆說：「我今早提醒澤倫斯基不要上當。川普總統昨晚心情非常好。」

    葛蘭姆形容今天的場面是「徹底的災難」，認為華府以後很難再與澤倫斯基打交道。

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