子女數量超過特斯拉車款？馬斯克再當爸 第14個孩子誕生

億萬富豪馬斯克與Neuralink高管齊利斯近日迎來第4個孩子。（圖翻攝自X/@iam_smx、@ReiiValentinaa，本報合成）

2025/03/01 12:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與Neuralink高管齊利斯（Shivon Zilis）近日迎來第4個孩子，將男嬰取名為萊克古斯（Seldon Lycurgus）。齊利斯在社交平台X上宣布喜訊，形容兒子「如同勢不可擋的巨人，擁有金子般的心」，馬斯克則以愛心表情回應，這是馬斯克的第14個子女。

綜合外媒報導，在此之前，馬斯克與齊利斯已育有雙胞胎Strider和Azure，以及另一名孩子Arcadia，而Arcadia剛於2月28日慶祝一歲生日。此外，馬斯克與加拿大歌手Grimes育有三名子女，分別是4歲的X Æ A-12、3歲的Exa Dark Sideræl，以及2歲的Techno Mechanicus（Tau）。

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近期美國保守派網紅作家克萊兒（Ashley St. Clair）聲稱，她在5個月前誕下一名嬰兒R.S.C.，並表示馬斯克是孩子的生父。她表示，先前未公開消息是為了保護孩子隱私，並透露雙方正私下協商撫養問題。法官已下令馬斯克於5月29日出席監護權聽證會。

馬斯克的家庭結構龐大而多元。他與前妻賈斯汀（Justine Musk）育有5名子女，包括20歲的雙胞胎Vivian和Griffin，以及19歲的三胞胎Kai、Saxon和Damian，他們的第一個孩子亞歷山大（Nevada Alexander）於2002年出生，但不幸在10週大時夭折。

值得注意的是，Grimes曾在2023年9月表示，已與齊利斯建立聯繫並達成理解，齊利斯則回應稱很高興彼此能夠互相理解。

隨著新成員的加入，馬斯克的家庭版圖持續擴張，外界關注他如何在繁忙事業與龐大家庭間取得平衡。

♥️ — Elon Musk （@elonmusk） February 28, 2025

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