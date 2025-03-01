為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國男子非法出口軍事技術給中國！敏感設備被攔截 恐面臨20年重刑

    美國司法部近日宣布，北卡羅來納州63歲男子博默沃爾德承認，試圖在未獲許可的情況下，向中國出口具有軍事用途的敏感技術，違反《出口管制改革法》。（路透）

    美國司法部近日宣布，北卡羅來納州63歲男子博默沃爾德承認，試圖在未獲許可的情況下，向中國出口具有軍事用途的敏感技術，違反《出口管制改革法》。（路透）

    2025/03/01 11:23

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部近日宣布，北卡羅來納州63歲男子博默沃爾德（David C. Bohmerwald）承認，試圖在未獲許可的情況下，向中國出口具有軍事用途的敏感技術，違反《出口管制改革法》，恐面臨最高20年監禁。

    據美國司法部在新聞稿中表示，司法部公布的調查顯示，博默沃爾德經營電子產品轉售公司Components Cooper Inc.，並從美國供應商購買100個加速計，謊稱最終用戶是密蘇里州的一家公司，實際上則試圖將其轉售給中國企業。這些加速計在軍事領域至關重要，可用於飛行控制、導航系統及飛彈精準度提升，出口中國須經政府批准。

    聯邦探員發現，密蘇里州的公司並未向博默沃爾德或其公司訂購任何產品。在收到加速計後，他透過FedEx投遞兩個包裹，其中一個直寄中國，並在出口報關時謊報包裹價值僅100美元，實際價值近2萬美元（約新台幣65.8萬元）。美國商務部工業和安全局特工成功攔截並檢查包裹，確認他未持有任何出口許可證。

    接受特工訊問時，博默沃爾德坦承，他是受中國公司委託購買這些技術，且明知受管制卻仍試圖非法出口。本案由司法部與商務部「破壞性技術打擊小組」主導，該組織專門阻止敵對國家獲取美國關鍵技術。博默沃爾德因違反《出口管制改革法》，恐面臨最高20年監禁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播