美國男子非法出口軍事技術給中國！敏感設備被攔截 恐面臨20年重刑

美國司法部近日宣布，北卡羅來納州63歲男子博默沃爾德承認，試圖在未獲許可的情況下，向中國出口具有軍事用途的敏感技術，違反《出口管制改革法》。（路透）

2025/03/01 11:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部近日宣布，北卡羅來納州63歲男子博默沃爾德（David C. Bohmerwald）承認，試圖在未獲許可的情況下，向中國出口具有軍事用途的敏感技術，違反《出口管制改革法》，恐面臨最高20年監禁。

據美國司法部在新聞稿中表示，司法部公布的調查顯示，博默沃爾德經營電子產品轉售公司Components Cooper Inc.，並從美國供應商購買100個加速計，謊稱最終用戶是密蘇里州的一家公司，實際上則試圖將其轉售給中國企業。這些加速計在軍事領域至關重要，可用於飛行控制、導航系統及飛彈精準度提升，出口中國須經政府批准。

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聯邦探員發現，密蘇里州的公司並未向博默沃爾德或其公司訂購任何產品。在收到加速計後，他透過FedEx投遞兩個包裹，其中一個直寄中國，並在出口報關時謊報包裹價值僅100美元，實際價值近2萬美元（約新台幣65.8萬元）。美國商務部工業和安全局特工成功攔截並檢查包裹，確認他未持有任何出口許可證。

接受特工訊問時，博默沃爾德坦承，他是受中國公司委託購買這些技術，且明知受管制卻仍試圖非法出口。本案由司法部與商務部「破壞性技術打擊小組」主導，該組織專門阻止敵對國家獲取美國關鍵技術。博默沃爾德因違反《出口管制改革法》，恐面臨最高20年監禁。

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