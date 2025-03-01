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    靈魂出竅？川普與澤倫斯基激烈爭吵 美國務卿魯比歐反應成焦點

    美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基於白宮橢圓形辦公室會面，因俄烏戰爭議題爆發激烈爭吵，導致會談提前結束。然而，會議期間美國國務卿魯比歐面無表情的反應，意外成為輿論焦點。（圖翻攝自X/@MrRaceBannon）

    美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基於白宮橢圓形辦公室會面，因俄烏戰爭議題爆發激烈爭吵，導致會談提前結束。然而，會議期間美國國務卿魯比歐面無表情的反應，意外成為輿論焦點。（圖翻攝自X/@MrRaceBannon）

    2025/03/01 11:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基於白宮橢圓形辦公室會面，因俄烏戰爭議題爆發激烈爭吵，導致會談提前結束。然而，會議期間美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）面無表情的反應，意外成為輿論焦點。

    綜合外媒報導，據消息人士透露，爭論始於記者提問川普是否「過於親俄」，隨後雙方就美國對烏克蘭的外交支持問題發生激烈衝突。副總統范斯（J.D. Vance）批評澤倫斯基不該在美國媒體面前「爭論」，而是接受沒有安全保障的停火協議。澤倫斯基則警告，美國可能無法避免俄羅斯擴張的後果。川普則直指烏克蘭處境不佳，並指責澤倫斯基「賭世界大戰」。氣氛緊張之下，會談在不到10分鐘內倉促結束。

    在這場充滿火藥味的交鋒中，魯比歐始終保持僵硬坐姿，雙手緊握、神情凝重，顯得格外不自在。他的「冷漠反應」迅速成為社交媒體熱議話題，大量迷因湧現，調侃他「進退兩難」、「靈魂出竅」；盧比歐事後在社交平台X發文稱讚川普「以無與倫比的勇氣捍衛美國」，試圖平息輿論。

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