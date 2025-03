靈魂出竅？川普與澤倫斯基激烈爭吵 美國務卿魯比歐反應成焦點

2025/03/01 11:01

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基於白宮橢圓形辦公室會面,因俄烏戰爭議題爆發激烈爭吵,導致會談提前結束。然而,會議期間美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)面無表情的反應,意外成為輿論焦點。

綜合外媒報導,據消息人士透露,爭論始於記者提問川普是否「過於親俄」,隨後雙方就美國對烏克蘭的外交支持問題發生激烈衝突。副總統范斯(J.D. Vance)批評澤倫斯基不該在美國媒體面前「爭論」,而是接受沒有安全保障的停火協議。澤倫斯基則警告,美國可能無法避免俄羅斯擴張的後果。川普則直指烏克蘭處境不佳,並指責澤倫斯基「賭世界大戰」。氣氛緊張之下,會談在不到10分鐘內倉促結束。

在這場充滿火藥味的交鋒中,魯比歐始終保持僵硬坐姿,雙手緊握、神情凝重,顯得格外不自在。他的「冷漠反應」迅速成為社交媒體熱議話題,大量迷因湧現,調侃他「進退兩難」、「靈魂出竅」;盧比歐事後在社交平台X發文稱讚川普「以無與倫比的勇氣捍衛美國」,試圖平息輿論。

