川普、澤倫斯基密談遭「滲透」？俄官媒記者潛入白宮

一名隸屬俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）的記者，在未經正式授權的情況下，成功進入白宮橢圓形辦公室，參與美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基之間的高風險會談。（美聯社）

2025/03/01 10:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名隸屬俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）的記者，在未經正式授權的情況下，成功進入白宮橢圓形辦公室，參與美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間的高風險會談。此舉引發嚴重的安全疑慮與媒體准入爭議。

綜合外媒報導，根據白宮消息人士透露，該名塔斯社記者並未在白宮預先批准的媒體名單內，但仍設法進入橢圓形辦公室，與包括彭博（Bloomberg）、CNN、路透社（Reuters）、《紐約時報》（The New York Times）及《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）等獲授權媒體的記者同場採訪。白宮發現異常後，新聞秘書隨即將該記者帶離現場。然而，白宮至今尚未說明該記者如何突破層層安保進入美國政府核心區域。

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目擊者指出，在川普發表談話期間，一名特勤局人員示意該名俄羅斯記者離場。但在此之前，該記者已拍攝川普與澤倫斯基的會面照片，並由塔斯社發布，該媒體甚至將拍攝功勞歸於該記者。

塔斯社長期被視為俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）政府的主要宣傳機構。在美烏關係緊張、俄烏戰爭持續的敏感時刻，一名俄羅斯官媒記者未經授權闖入高層會談，讓外界對白宮的安全機制產生嚴重質疑。

巧合的是，此事件發生前數日，白宮才宣布撤回白宮記者協會（WHCA）負責總統採訪記者的權力，稱此舉是為了「媒體民主化」。然而，與此同時，白宮卻拒絕讓美聯社（AP）及路透社等主流美媒參與特定會議。據悉，路透社近期被禁止報導川普的首次內閣會議，而美聯社則因持續使用「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）及「美洲灣」（Gulf of America）的名稱，被無限期禁止進入橢圓形辦公室及空軍一號。

這並非川普政府首次因媒體准入問題引發爭議。早在2017年，川普政府曾因邀請塔斯社攝影師謝巴克（Alexandr Scherbak）獨家報導川普與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的會面而飽受批評。當時，美國記者被拒於門外，僅白宮官方攝影師與塔斯社獲准拍攝，引發軒然大波。

針對此次事件，白宮發言人強調，塔斯社記者確實未獲授權進入橢圓形辦公室，並表示將對現行安全程序進行審查，以防類似事件再次發生。然而，白宮並未說明為何俄羅斯國營媒體能夠進入核心會談，卻限制美國主流媒體的採訪權利。

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