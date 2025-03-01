移民恐受衝擊！美國250年來首次確立英語為「官方語言」

美國總統川普將簽署一項具有歷史意義的行政命令，正式確立英語為美國的官方語言，使英語在美國250年歷史上首次成為美國的官方語言。（路透）

2025/03/01 09:40

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將簽署一項具有歷史意義的行政命令，正式確立英語為美國的官方語言，使英語在美國250年歷史上首次成為美國的官方語言。這將是美國歷史上首次在聯邦層級確立官方語言。

綜合外媒報導，根據白宮消息來源，此行政命令將廢除柯林頓時代制定的一項規定，該規定要求聯邦機構和接受聯邦資金的單位，必須向不懂英語的人提供廣泛的語言協助服務。新命令生效後，各政府機構在提供非英語服務方面將獲得更大的彈性。

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白宮方面表示，確立官方語言有助於促進國家團結、提高政府運作效率，並為公民參與創造更明確的途徑。此舉發生在川普政府大力削減政府對多元、平等和包容（DEI）計劃支持的背景下。

根據美國人口普查局的數據，在家中使用非英語語言的美國居民人數已從1980年的2310萬人（約佔總人口10分之1）增加到2019年的6780萬人（約佔5分之1）。

值得注意的是，美國國會過去數十年間曾多次提出類似的法案，但從未獲得總統簽署成為法律。目前，成為美國公民的歸化過程已要求申請者通過英語能力考試。

川普總統過去曾多次公開表示，他認為英語應該是美國的主要語言，並批評不會說英語的無證移民。他的副總統范斯也曾積極推動英語成為美國的官方語言，范斯在擔任俄亥俄州共和黨參議員時提出的《英語語言統一法案》要求聯邦政府在「常識情況下」使用英語。

這項行政命令正式簽署的確切時間尚未公布。

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