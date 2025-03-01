川普批澤倫斯基拿人命當賭注 白宮成大型吵架現場

2025/03/01 03:30

〔中央社〕美國總統川普及副總統范斯今天在白宮與澤倫斯基會晤，三人在記者面前你來我往，川普不滿澤倫斯基對美國毫無感激、尊重之意，「你正在拿數百萬人的生命做賭注」，澤倫斯基則要川普及范斯訪烏克蘭了解真實戰況。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天造訪華府，討論礦物協議，盼能取得美國安全保障後止戰。川普與澤倫斯基分別發表簡短演說後，三人對話的火藥味漸濃，川普一再強調澤倫斯基處於非常不利的地位，手上沒有籌碼。

請繼續往下閱讀...

川普說：「你正在拿數百萬人的生命做賭注，你正在拿第三次世界大戰做賭注。」。范斯（JD Vance）也「參戰」對澤倫斯基說，「你有對美國說句謝謝嗎」？

澤倫斯基表情凝重，持續反駁，但仍不敵川普及范斯炮火連連，「從戰爭一開始，你們就孤立無援，你應該感激我們」。

川普說，美國給了烏克蘭3500億美元（約新台幣11兆5170億元）的軍事裝備。烏軍很勇敢，但如果沒有美國武器，他們根本無法作戰。「如果沒有我們的軍事裝備，這場戰爭早就結束了」。

「你必須感激（美國），因為你沒有籌碼。如果沒有我們，你就什麼都沒有。」

基輔獨立報（The Kyiv Independent）日前獨家報導，烏克蘭與美國在2月25日就協議達成共識，協議名為「建立重建投資基金條款與條件的雙邊協議」。

協議一大重點為雙方設立一個共同所有權的基金，烏克蘭將把未來開發自然資源收益的50%投入基金，相關資金將用於投資烏克蘭重建，美國也能獲經濟回報。

協議定義「自然資源資產」包含礦物、碳氫化合物、石油、天然氣、其他可開採資源，以及雙方同意的相關基礎設施，如液化天然氣端點與港口設施。

美國政府則在美國法律允許範圍內，長期支持烏克蘭穩定與經濟繁榮，美方出資形式可包括資金、金融工具及其他有形與無形資產。

但協議並未具體說明澤倫斯基心心念念的安全保障，僅表示「美國政府支持烏克蘭爭取能建立持久和平所需的安全保障」。（編輯：徐睿承）1140301

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法