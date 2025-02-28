中國東航空難3年仍沒答案非特例 全球數十起調查報告難產原因曝

中國東方航空公司從昆明飛往廣州、航班編號MU5735的波音客機，斷崖式墜毀於廣西山林的重大飛安事故，將於下月屆滿3週年，但迄今仍不見最終調查報告。圖為事發當時北京1家餐廳的大螢幕正播放該事故的新聞報導。（路透檔案照）

2025/02/28 20:27

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國近30年來死傷最慘重的空難、中國東方航空的1架波音客機斷崖式墜毀於廣西山林，下月21日將屆滿3週年；但132罹難者的家屬迄今仍等不到一個答案。

東航空難懸而未解並非特例，而是全球各地數十起仍待調查人員發布最終報告以避免重蹈覆轍的待解空難之一。從哈薩克、南韓到美國的致命空難，以及1架班機降落加拿大時翻覆機腹朝天，近來空中交通事故頻傳讓各界聚焦飛安，但業界擔心，許多過往的飛安事故迄今仍是個謎。

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根據各家航空公司，在2018年到2023年底的268起致命或造成重大損失的飛安事故中，近半數迄今仍不見最終報告。「國際航空運輸協會」（IATA）安全部主管瑟爾（Mark Searle）說，此等情況確實頗令人憂心，「我們從（飛安）事故報告中學到的教訓，對於避免未來憾事重演極為重要。」

飛安之所以能在過去數十年來大幅改善，最大基礎莫過於公開分享資訊安全；而飛安事故調查的目的在於汲取教訓，而非究責。

聯合國所轄的「國際民航組織」（ICAO）協調的全球指導方針，要求在事故發生後30天內提交初步報告，以及最好在事發後1年內提交最終報告；若不然，調查人員也應於事發週年當天發表聲明。但在近日的1份文件中，IATA與其他6個航空機構已對遲發或欠缺飛安事故調查最終報告的情況提出警告。

IATA的瑟爾說，他認為有許多飛安調查報告之所以發不出來，是基於政治因素遭擱置，因為當局不希望這些陳述飛安事故經過的調查報告公諸於世。

另有人將遲遲不見調查報告，歸咎於許多國家的獨立飛安調查人員遭司法干預或缺乏資源。

遑論社群媒體早已改變大眾與空難的互動方式。例如，今年1月美國華府發生客機與軍用直升機空中相撞墜河的致命空難後，川普總統上網發文宣稱此事肇因於多元政策與直升機飛太高，進而助長各種有關飛行員身分與事故原因的網路謠言。

專家指出，通常只有在大眾對空難的關注度逐漸降低時，事故鑑定工作才能解鎖各種空難因素。而事故調查的最終報告之所以別具意義，在於這些報告是以經過驗證的數據為基礎。

中國當局在東航墜機1週年與2週年時，曾發表分別僅3段與7段話的聲明；相較之下，日本就2024年1月初羽田機場跑道致命撞機事件發表的臨時聲明，長達150頁。

知情人士曾爆料，東航墜機調查人員在未發現機械故障後，已轉而檢視機組人員的行為；《華爾街日報》則曾引述美方初步評估指出，黑盒子數據顯示東航客機是遭人刻意墜毀。

中國民用航空局（CAAC）稱此等臆測「嚴重誤導大眾」與干擾事故調查，日前還宣布已將民航法修訂草案提交全國人大常委會審議，內容包括禁止散播有關飛安謠言的措施，但未說明是否會在東航墜機3週年時發布調查最終報告。

ICAO在未針對任何特定調查置評的情況下表示，發布報告可能會面臨挑戰，「特別是涉及安全敏感性或有政治考慮的案件」。該組織近日已修訂其全球指導方針，允許提早發布更多訊息以遏阻臆測。

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