美航空公司預訂系統出包！ 2女大生訂經濟艙爽變「包機」

美國2名女大學生搭西南航空時因預訂系統異常，竟以經濟艙價格體驗到私人飛機般待遇。（圖擷取自@natalie.wolfley/TikTok）

2025/02/28 23:12

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有私人飛機是大多數人遙不可及的夢想。然而，美國2名女大學生到鹽湖城國際機場搭乘西南航空，因預訂系統異常，竟以經濟艙價格體驗到私人飛機般的待遇。她們將這段經歷上傳TikTok，獲得超過480萬次觀看。

綜合外媒報導，女大生沃爾夫利（Natalie Wolfley）和薩金特（Savannah Sargent）到鹽湖城國際機場，要搭西南航空飛往亞利桑那州，參加薩金特的婚前派對，卻是上航班預訂系統異常，2人意外成為整架飛機「唯二乘客」。這架飛機有175個座位，卻只賣出兩張票，讓她們以經濟艙價格享受到「包機」待遇。

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這趟航班為沃爾夫利和薩金特帶來超乎尋常的個人化服務。機組人員不僅在廣播中直接點名她們，還特別邀請兩人進入駕駛艙參觀。沃爾夫利說，這趟飛行最棒的部分是能與機組人員親密互動，感覺格外溫馨。她還說，平時搭機她總是很安靜，但這次她們可以隨意大聲聊天、開懷大笑，無拘無束。

這段短暫卻難忘的旅程讓沃爾夫利和薩金特樂在其中，她們形容這是「一生難得一次」的體驗。西南航空事後還在TikTok上留言，「歡迎薩凡納與娜塔莉登機」，展現幽默感。兩人笑稱，希望薩金特與未婚夫的蜜月也能安排類似的專屬航班。影片一出，網友紛紛留言，有人說，「機組人員的貼心讓這成為永遠的回憶」，還有人說，「向西南航空致敬，因為他們沒有取消這班航班」。

@natalie.wolfley The announcements they made on the plane were my favorite part! ♬ original sound - Natalie Wolfley

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