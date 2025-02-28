為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美航空公司預訂系統出包！ 2女大生訂經濟艙爽變「包機」

    美國2名女大學生搭西南航空時因預訂系統異常，竟以經濟艙價格體驗到私人飛機般待遇。（圖擷取自@natalie.wolfley/TikTok）

    美國2名女大學生搭西南航空時因預訂系統異常，竟以經濟艙價格體驗到私人飛機般待遇。（圖擷取自@natalie.wolfley/TikTok）

    2025/02/28 23:12

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕擁有私人飛機是大多數人遙不可及的夢想。然而，美國2名女大學生到鹽湖城國際機場搭乘西南航空，因預訂系統異常，竟以經濟艙價格體驗到私人飛機般的待遇。她們將這段經歷上傳TikTok，獲得超過480萬次觀看。

    綜合外媒報導，女大生沃爾夫利（Natalie Wolfley）和薩金特（Savannah Sargent）到鹽湖城國際機場，要搭西南航空飛往亞利桑那州，參加薩金特的婚前派對，卻是上航班預訂系統異常，2人意外成為整架飛機「唯二乘客」。這架飛機有175個座位，卻只賣出兩張票，讓她們以經濟艙價格享受到「包機」待遇。

    這趟航班為沃爾夫利和薩金特帶來超乎尋常的個人化服務。機組人員不僅在廣播中直接點名她們，還特別邀請兩人進入駕駛艙參觀。沃爾夫利說，這趟飛行最棒的部分是能與機組人員親密互動，感覺格外溫馨。她還說，平時搭機她總是很安靜，但這次她們可以隨意大聲聊天、開懷大笑，無拘無束。

    這段短暫卻難忘的旅程讓沃爾夫利和薩金特樂在其中，她們形容這是「一生難得一次」的體驗。西南航空事後還在TikTok上留言，「歡迎薩凡納與娜塔莉登機」，展現幽默感。兩人笑稱，希望薩金特與未婚夫的蜜月也能安排類似的專屬航班。影片一出，網友紛紛留言，有人說，「機組人員的貼心讓這成為永遠的回憶」，還有人說，「向西南航空致敬，因為他們沒有取消這班航班」。

    @natalie.wolfley

    The announcements they made on the plane were my favorite part!

    ♬ original sound - Natalie Wolfley

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播