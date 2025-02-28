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    丈夫家門前慘遭8搶匪亂刀刺死...妻子嚇壞血泊中分娩

    南非一名34歲男子在深夜準備送33歲懷孕妻子前往醫院分娩，卻在自家門外遭8名歹徒埋伏，遭圍毆後被亂刀刺死。（圖擷取自臉書）

    南非一名34歲男子在深夜準備送33歲懷孕妻子前往醫院分娩，卻在自家門外遭8名歹徒埋伏，遭圍毆後被亂刀刺死。（圖擷取自臉書）

    2025/02/28 19:42

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南非開普敦（Cape Town）發生一起駭人聽聞的命案！一名34歲男子在深夜準備送33歲懷孕妻子前往醫院分娩，卻在自家門外遭8名歹徒埋伏，遭圍毆後被亂刀刺死。妻子目睹丈夫慘死，受到極大驚嚇，當場羊水破裂，倒臥血泊中產下女嬰，最終在丈夫斷氣前，完成生產。

    根據《每日郵報》報導，案發當時，丈夫塔倫特（Talent Gono）正提著妻子莉莉安（Lilian Gono）的過夜行李，準備搭乘Uber前往醫院，卻在住家外突遭8名暴徒襲擊。兇徒們先是用鈍器將他擊倒在地，隨後持刀猛刺頭部、胸口與腹部，最終將他活活刺死，並搶走一部舊手機及嬰兒包後揚長而去。

    莉莉安目睹丈夫倒地，驚嚇之餘突感劇烈疼痛，羊水瞬間破裂，無助地倒臥在瀕死丈夫的血泊中，獨自完成分娩。然而，由於當地居民害怕牽連，無人敢上前救援，她只能抱著剛出生的孩子，無助地躺在丈夫的遺體旁，直到救護車趕抵現場。

    據了解，塔倫特是一名焊接工人，來自辛巴威，他辛苦存款3年，原本計劃今年4月攜家人返回家鄉展開新生活，未料竟在即將實現夢想之際，慘遭殺害。如今，莉莉安必須獨自撫養5歲的大女兒米婭（Mia）及剛出生的小女兒，面對極為艱難的未來。

    莉莉安是一名女傭，她的雇主珍妮（Jeannie Ross）心疼她的遭遇，已發起募款活動，希望籌措喪葬費用，幫助她渡過難關。家族好友薩登（Toni Tresadern）悲憤表示：「這群歹徒為了一部舊手機和一個嬰兒包，就殘忍奪走一條人命，還在離開時回頭嘲笑，實在令人髮指。」

    南非警方表示，醫護人員趕抵現場時，塔倫特已因多處刀傷死亡。警方發言人約瑟夫（Joseph Swartbooi）證實，此案動機為搶劫，已正式列為謀殺案調查，並正在全力追捕8名歹徒。

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