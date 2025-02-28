51區出狀況？美軍「Janet」專機頻繁造訪 短短一週18架次

美國空軍最高機密機隊「Janet」專機近期頻繁造訪51區。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/02/28 19:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期，美國空軍最高機密機隊「Janet」專機頻繁造訪內華達州沙漠中的51區（Area 51），僅在過去7天內就有至少18架次，異常的航班頻率引發外界關注與猜測。

根據《每日郵報》報導，即時飛航追蹤網站「FlightAware」顯示，2月27日當天就有三架「Janet」專機前往51區。這些飛機皆從距離該基地約28公里的拉斯維加斯哈利瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）起飛，航線幾乎一致，每次飛行僅需數分鐘。

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此外，另一個飛航追蹤網站ADS-B Exchange的數據顯示，自2月20日以來，已有至少18架次的「Janet」飛機往返拉斯維加斯與51區，顯示該機隊近期異常活躍。

「Janet」機隊由6架波音737組成，機身為白色塗裝，側面有一道紅色條紋。專門負責運送國防部官員、軍方人員及承包商員工往返涉及機密情報的設施。該機隊1972年開始運作，來往51區為其主要任務。

由於51區無法透過陸路通勤，這些專機成為基地人員主要的通勤工具。該基地擁有6條跑道，其中一條長達365公尺，被認為是全球最長的軍用跑道之一。

51區成立於1955年，位於美國空軍「內華達測試與訓練靶場」（NTTR）內，長期以來被視為美軍測試與開發先進軍機及武器系統的核心地點。冷戰期間，美國曾在此地測試U-2偵察機，該機型至今仍服役，主要用於監視墨西哥販毒集團與其他潛在威脅。

由於該基地的高度機密性，51區也成為眾多陰謀論的焦點。許多傳言認為該地存放著墜毀的外星飛船及異世界科技。近期，一名航空記者重新提及其在1990年代，一名前美軍黑計畫人員曾告訴他：「51區內發生的事情，現在還無法告訴你，直到2025年才能公開。」

Multiple US Air Force jets make mystery trips to Area 51 pic.twitter.com/MWkH2Bnj68 — Daily Mail Online （@MailOnline） February 27, 2025

「Janet」機隊由6架波音737組成，機身為白色塗裝，側面有一道紅色條紋。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

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