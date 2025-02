反擊川普霸凌！加拿大掀「美式咖啡」改名運動

2025/02/28 20:17

〔即時新聞/綜合報導〕川普今年1月重返白宮後,多次放話讓加拿大變「美國第51州」,引發加國人民激烈反彈,並從多方面掀起抵制潮。如今,加拿大多間咖啡廳加入抵制,將飲料品項「美式咖啡」(Americanos)改為「加式咖啡」(Canadianos),藉此表達支持捍衛加拿大國家主權。

綜合外媒報導,美國總統川普近來先是揚言對加拿大進口商品課徵25%關稅,又多次宣稱美國應併吞加拿大,還稱呼加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)為「州長」,種種言行引發加國人民不滿,為此從各方面發起抵制潮,像是從下架美國進口酒、向國會請願剝奪馬斯克加國國籍,到發起抵制美國連鎖賣場及速食店。

位在加拿大西岸卑詩省的知名咖啡店Kicking Horse Coffee,2月初在IG發文號召國內其他咖啡廳,將「美式咖啡」更名為「加式咖啡」,還強調這個名稱已存在16年,如今是推動全國改變的時刻。不過該文事後遭部分網友抗議、目前已被刪除,但仍引起加拿大各地的咖啡廳業者關注,並紛紛加入這波改名行動中。

響應改名行動的多倫多貝倫咖啡館(Cafe Belém)老闆表示,雖然他不希望店內變成政治場域,但此刻支持加拿大至關重要,「我們不能讓別人發號施令,也不能被霸凌。」卑詩省加啡廳Palisades Café業者則指出,是有顧客與他們分享此事,才讓他們決定加入這波改名行動,「這是勇敢的行動,我們支持加拿大驕傲的概念。」

報導指出,雖然這波改名行動獲得熱烈支持,但也引起一些爭議。部分民眾指出,美式咖啡一詞本身有嘲諷、調侃美國人的意思,不需要特別去修改它,因為這個名詞源於二戰期間,駐義大利的美軍嫌棄當地咖啡廳提供的濃縮咖啡過於濃烈,於是業者將把濃縮咖啡加水,創造出如今的「美式咖啡」(caffé Americano)。

