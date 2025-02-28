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    反擊川普霸凌！加拿大掀「美式咖啡」改名運動

    加拿大多間咖啡廳加入抵制浪潮，將「美式咖啡」（Americanos）改為「加式咖啡」（Canadianos）。示意圖。（情境照）

    加拿大多間咖啡廳加入抵制浪潮，將「美式咖啡」（Americanos）改為「加式咖啡」（Canadianos）。示意圖。（情境照）

    2025/02/28 20:17

    相關新聞報導：加拿大人喊抵制美商反擊川普關稅 Costco淪苦主？

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕川普今年1月重返白宮後，多次放話讓加拿大變「美國第51州」，引發加國人民激烈反彈，並從多方面掀起抵制潮。如今，加拿大多間咖啡廳加入抵制，將飲料品項「美式咖啡」（Americanos）改為「加式咖啡」（Canadianos），藉此表達支持捍衛加拿大國家主權。

    綜合外媒報導，美國總統川普近來先是揚言對加拿大進口商品課徵25%關稅，又多次宣稱美國應併吞加拿大，還稱呼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）為「州長」，種種言行引發加國人民不滿，為此從各方面發起抵制潮，像是從下架美國進口酒、向國會請願剝奪馬斯克加國國籍，到發起抵制美國連鎖賣場及速食店。

    位在加拿大西岸卑詩省的知名咖啡店Kicking Horse Coffee，2月初在IG發文號召國內其他咖啡廳，將「美式咖啡」更名為「加式咖啡」，還強調這個名稱已存在16年，如今是推動全國改變的時刻。不過該文事後遭部分網友抗議、目前已被刪除，但仍引起加拿大各地的咖啡廳業者關注，並紛紛加入這波改名行動中。

    響應改名行動的多倫多貝倫咖啡館（Cafe Belém）老闆表示，雖然他不希望店內變成政治場域，但此刻支持加拿大至關重要，「我們不能讓別人發號施令，也不能被霸凌。」卑詩省加啡廳Palisades Café業者則指出，是有顧客與他們分享此事，才讓他們決定加入這波改名行動，「這是勇敢的行動，我們支持加拿大驕傲的概念。」

    報導指出，雖然這波改名行動獲得熱烈支持，但也引起一些爭議。部分民眾指出，美式咖啡一詞本身有嘲諷、調侃美國人的意思，不需要特別去修改它，因為這個名詞源於二戰期間，駐義大利的美軍嫌棄當地咖啡廳提供的濃縮咖啡過於濃烈，於是業者將把濃縮咖啡加水，創造出如今的「美式咖啡」（caffé Americano）。

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