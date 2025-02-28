日本考大學更容易？ 中國學生瘋搶東京頂大名額！

中國的高壓鍋環境，讓眾多學生離開到日本讀大學。示意圖。（法新社）

2025/02/28 21:24

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國學生競爭激烈，越來越多的考生離開中國轉向海外發展。東京新宿一間專為中國留學生開設的日語補習學校，已有超過100名的中國學生順利考上東京大學，由於日本大學的入學門檻較低、學費比歐美便宜以及良好的社會治安，因此吸引大批中國學生赴日參加考試。

據日媒FNN報導，中國留學生透露，「中國升學競爭太激烈，日本名校反而更容易考」，造成不少考生想要離開中國，把目標轉移到日本高等學府，尤其是以東京大學等頂尖名校。中國學生也透露，因為日本大學門檻較低、學費比歐美便宜，而且還有良好的治安，讓不少中國學生紛紛跑到日本來參加考試。

請繼續往下閱讀...

報導指出，在東京新宿區的高田馬場的車站週圍，遍佈日語學校和中國人的預科學校。某間補習班負責人透露，他們的補習班裡中國學生約有1200名，目前已經有超過100名中國學生順利進入東京大學。

採訪中，中國學生普遍認為，在日本發展比在中國的機會更多，甚至能為未來職涯增添競爭力。日本專家也指出，「在中國多數民眾對於東京大學有極高的評價，即使之後回到中國工作，也有很高的價值」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法