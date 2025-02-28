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    赴韓注意！首爾「北村韓屋村」3/1起實施宵禁 拍照、逗留皆違法開罰

    南韓首爾有一座歷史悠久的「北村韓屋村」（북촌한옥마을、Bukchon Hanok Village），是許多赴韓旅客必去的知名觀光景點。（路透資料照）

    南韓首爾有一座歷史悠久的「北村韓屋村」（북촌한옥마을、Bukchon Hanok Village），是許多赴韓旅客必去的知名觀光景點。（路透資料照）

    2025/02/28 17:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾有一座歷史悠久的「北村韓屋村」（북촌한옥마을、Bukchon Hanok Village），是許多赴韓旅客必去的知名觀光景點。不過首爾市政府今（28）日宣布，將從今年3月1日起，對北村韓屋村實施區域限制，減少「過度旅遊」（overtourism，也稱觀光公害）對當地居民造成的影響。

    綜合韓媒報導，首爾市政府公告將從今年3月1日開始，正式對北村韓屋村內的特定管理區域實施宵禁的觀光限制，違規者會立即開罰，以減少遊客對當地居民的影響。根據新法規定，遊客僅能在每日上午10點至下午5點之間，進入鐘路區景福宮與昌德宮之間、正讀圖書館的後方，這一帶被鐘路區政府稱為「紅色區域」。

    鐘路區政府指出，遊客若在規定以外的時間進入該區進行觀光活動，無論是拍照、錄影、停留觀察周圍房屋環境或在街區內閒逛，都將被處以10萬韓元（約新台幣2466元）罰款。另外，當地居民及其家人、訪客、店家顧客、商家、住宿旅客或是僅通行且無觀光行為民眾，則不在新法管制對象內；此外，非觀光用途的車輛也不會受罰。

    事實上，這項措施早在2024年11月就以試行方式推行，目的在降低遊客帶來的噪音與環境負擔，以維護當地居民的生活品質。

    南爾市政府今（28）日宣布，將從今年3月1日起，對北村韓屋村實施區域限制，減少「過度旅遊」（overtourism，也稱觀光公害）對當地居民造成的影響。。（資料照，路透）

    南爾市政府今（28）日宣布，將從今年3月1日起，對北村韓屋村實施區域限制，減少「過度旅遊」（overtourism，也稱觀光公害）對當地居民造成的影響。。（資料照，路透）

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