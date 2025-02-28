澤倫斯基是獨裁者？ 川普：不敢相信我會這麼說

川普18日稱澤倫斯基是獨裁者，卻在28日否認自己曾這麼說，反過來稱讚對方勇敢。（美聯社）

2025/02/28 16:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國和烏克蘭有機會完成簽署礦產協議前夕，美國總統川普被問及先前曾指烏國總統澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」時，他否認自己曾經說過，並大力稱讚澤倫斯基非常勇敢，兩人相處得非常好。

川普27日在白宮會見來訪的英國首相施凱爾後，被《英國廣播公司》（BBC）問到是否會針對曾稱澤倫斯基是「獨裁者」一事向對方道歉，但川普不承認自己這麼說過，「我有這麼說過嗎？我不敢相信我會這麼說」。

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川普反過來稱讚澤倫斯基「非常勇敢」，並表示他與澤倫斯基相處得「非常好」，「我們給了他很多裝備和很多錢，但他們非常勇敢地戰鬥，不管你怎麼想，他們真的在戰鬥。必須有人使用這些裝備，從這個意義上來說，他們非常勇敢」。

川普在本月中旬與俄國總統普廷通話後，對烏態度180度大轉變，與俄國口徑一致批評澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，並將烏俄戰爭歸咎於基輔。

隨著澤倫斯基即將在28日訪問華府，並有可能與川普共同簽署礦產協議，川普也預計這會面將會「非常棒」，還稱達到和平的努力「進展非常迅速」。

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