川普：普廷會信守和平承諾 美國人開採烏克蘭礦產就是安全屏障

川普與施凱爾會面時，拒絕表態會對烏克蘭提供安全保障，強調美國在當地開採礦產，就是一種安全屏障。（美聯社）

2025/02/28 16:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普28日在白宮接待英國首相施凱爾後說，俄羅斯總統普廷將在烏克蘭和平協議上「信守承諾」，只要美國可以根據美烏礦產協議，派人在烏克蘭境內開採礦產，就會形成安全屏障，阻止俄對烏的再次侵略，試圖為美烏礦產協議未涵蓋對烏安全保障一事說話。

英國《衛報》指出，在烏克蘭總統澤倫斯基準備前往華府，與川普簽署美烏礦產協議前夕，施凱爾利用會晤川普的機會，敦促川普在達成烏俄和平協議的情況下，為基輔提供安全保障，以阻止俄國發動另一次襲擊，「我正與其他歐洲領袖就此密切合作，英國已準備好派出地面和空中部隊，這是持久和平的唯一途徑」。

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不過，川普說，困難的地方在於完成和平協議，維繫和平是「容易的部分」。川普並未就對烏安全保證做出堅定承諾，而是暗示美國對烏克蘭數十億美元稀土產業持有所有權，足以對俄國產生嚇阻，「我們將在那裡工作。我們將有很多人在那裡工作。從這個意義上來說，這是非常好的。你可以說，這是一個後盾。我認為如果我們派很多工人去那裡工作，處理稀土和我們國家需要的其他東西，就沒人敢胡作非為」。

川普也補充說，會盡力讓被俄國占領的領土歸還給烏克蘭，但他不會認為沒有美國軍事支持，普廷就會再次入侵，「我認為他（普廷）會信守諾言，我已經認識他很久了，我想他會的。我不相信他會食言。我認為當我們達成協議後，他就不會捲土重來。我想這個協議可以有效維持」。

川普另重申對北約組織（NATO）集體防禦機制的支持，「我支持，但我認為我們沒有任何理由需要這麼做，我們將會實現非常成功的和平」。他也說，英國擁有一支「令人難以置信的軍隊」，不需要太多幫助，可以好好「照顧自己」，但他強調，如果英國（對烏克蘭）維和部隊受到攻擊，「我將永遠與英國站在一起」。

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