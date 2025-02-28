南韓民調：近6成民眾支持罷免尹錫悅

去年12月3日，南韓總統尹錫悅突然宣布戒嚴，民主政治搖搖欲墜。（彭博資料照）

2025/02/28 14:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民調機構南韓蓋洛普（Gallup Korea）28日發布民調顯示，近6成南韓民眾支持罷免該國總統尹錫悅。

據《韓聯社》報導，南韓蓋洛普於2月25日至27日，向南韓全國18歲以上、共1000人進行了上述民調。結果顯示，支持罷免尹錫悅的受訪者佔59%，較上次民調下降1個百分點；反對罷免尹錫悅的受訪者佔35%，較上次民調上升1個百分點。

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按政治傾向來看，「保守」立場人群中，支持和反對佔比分別為27%和71%；「進步」立場人群中，支持和反對分別為92%和6%；中間立場人群中，支持和反對分別為70%和23%。

按年齡來看，18至29歲（支持71%，反對20%）、30至39歲（支持62%，反對30%）、40至49歲（支持73%，反對25%）、50至59歲（支持67%，反對30%），上述年齡段中，支持佔比均高於反對；60至69歲（支持48%，反對49%）差距不大；70歲以上（支持33%，反對58%）反對佔比則高於支持。

本次調查可信度為95%，抽樣誤差為±3.1個百分點，應答率為14.5%。

去年12月3日晚間，尹錫悅突然宣布戒嚴，中止文人統治，並派遣士兵前往國會，導致民主南韓陷入政治動盪。

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