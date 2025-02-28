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    讓台灣回歸祖國「自由、幸福」懷抱？ 共軍歷史海報被中國網友酸爆

    共產黨過去以「解放台灣」為口號，製作一張寫有「讓台灣回到祖國懷抱」的海報，近期這張海報在中國社群不僅被瘋傳，還出現不少中國網友留下各種隱晦的諷刺。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

    共產黨過去以「解放台灣」為口號，製作一張寫有「讓台灣回到祖國懷抱」的海報，近期這張海報在中國社群不僅被瘋傳，還出現不少中國網友留下各種隱晦的諷刺。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

    2025/02/28 14:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨在1949年不敵共產黨，為此率軍與大量家眷逃難到台灣至今，期間共產黨為將國民黨徹底趕盡殺絕，從直白武力恐嚇、派出間諜共匪竊取機密，到如今潛移默化的認知作戰，堪稱無所不用其極。近期共產黨一張對台喊話回歸祖國懷抱的歷史海報被瘋傳，但內容卻遭中國網友以各種隱晦方式火力全開嘲諷。

    長期爆料中國各項敏感時事的部落客「李老師不是你老師」於本月26日發文分享，中國共產黨過去以「解放台灣」為口號，製作一張寫有「讓台灣回到祖國懷抱」的海報，上面還繪製中共五星旗、中國女子拿著寫有「自由」與「幸福」的衣物，一臉慈愛地看著身穿破爛衣物、被繩子綁在張貼「台灣美軍基地」字版木柱上的台灣人。

    據悉，許多中國人從小看著這張海報與上面傳遞的思想長大，但近期該海報突然在中國各大社群平台被瘋傳，且不少中國網友用躲避言論審查的「我媽（中國）」，留下各種毒舌嘲諷，「我媽讓我一貧如洗」、「咱媽把我們當傻子」、「我媽讓我活得跟隻狗一樣」、「第一次見孩子比媽年紀大的」、「如果可以，我寧願沒有這個媽」。

    外國網友則對此表示，「這樣說話不怕被ban嗎？」、「金三胖再不要臉，也沒說過朝鮮是韓國人的母親」、「台灣是一個自由民主的國家，現實已經徹底打臉了中共的謊言」、「中國清醒的人多了，但台灣的內賊也多了，真希望交換一下國籍」、「如果祖國是母親，那中國歷朝歷代的開國之君，都是殺了自己媽媽的人」。

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