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    日UNIQLO退出Facebook 引發網友熱議 背後原因竟然是「這個」？

    日本知名平價時尚品牌UNIQLO於26日透過官方Facebook宣布，將於今日（28日）停止更新該平台帳號，未來最新消息將改由官網、APP及其他社群平台發布。（法新社）

    日本知名平價時尚品牌UNIQLO於26日透過官方Facebook宣布，將於今日（28日）停止更新該平台帳號，未來最新消息將改由官網、APP及其他社群平台發布。（法新社）

    2025/02/28 13:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名平價時尚品牌UNIQLO於26日透過官方Facebook宣布，將於今日（28日）停止更新該平台帳號，未來最新消息將改由官網、APP及其他社群平台發布。這一消息一出，立刻在日本網絡上引發熱烈討論，對於UNIQLO的這項決定，網友意見分歧。

    UNIQLO在日本官方Facebook發文表示：「感謝大家一直以來對UNIQLO的支持與厚愛！自2025年2月28日起，UNIQLO日本官方Facebook帳號將停止更新。未來，UNIQLO的相關資訊將繼續透過官方線上商店、APP及各大社群平台發布，敬請關注。」

    目前，除了Facebook之外，UNIQLO還經營Instagram、X（原Twitter）、TikTok和LINE等社交平台。根據聲明，消費者可以透過這些平台，或是官網和APP，獲取品牌的最新資訊。

    消息曝光後，許多網友在留言區紛紛發表看法。有網友表示：「我之前不知道UNIQLO有在經營Facebook。可能是因為UNIQLO的團隊對目標世代的理解有所偏差，認為在Facebook上的廣告宣傳效果不佳吧？」另一位網友則表示：「從全球來看，X（原Twitter）的用戶數量低於Facebook，然而他們選擇保留X而停止經營Facebook，這似乎與全球化的趨勢背道而馳。」也有網友認為：「在Facebook上發文，只會被老一輩批評而已。其他社交平台還是開放一些，這樣的做法算是比較好的。」

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