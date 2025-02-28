美國雞蛋價飆破天際！禽流感失控 川普政府緊急砸10億美元救市

美國禽流感疫情持續蔓延，導致雞蛋價格飆升至歷史新高，促使聯邦政府出手干預，餐飲業者則紛紛調整定價策略，以應對成本激增。（彭博）

2025/02/28 11:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國禽流感疫情持續蔓延，導致雞蛋價格飆升至歷史新高，促使聯邦政府出手干預，餐飲業者則紛紛調整定價策略，以應對成本激增。

綜合外媒報導，自2022年以來，禽流感病毒迅速擴散，對美國家禽產業造成沉重打擊。僅2024年12月一個月內，就有1,320萬隻蛋雞因疫情被撲殺，自疫情爆發以來，累計約1.66億隻禽鳥受到影響，導致雞蛋供應大幅縮減，而市場需求卻持續攀升。

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今年1月，美國雞蛋價格創下歷史新高，一打雞蛋的平均價格飆升至4.95美元（約新台幣163元），較去年同期幾乎翻倍。根據美國農業部預測，今年全年雞蛋價格預計將上漲41.1%。

面對高漲的雞蛋價格，美國餐飲業者採取不同應對策略。速食連鎖店Biscuitville宣布，每顆雞蛋加價50美分，Denny’s與Waffle House也對含蛋餐點實施類似的額外收費。然而，麥當勞則表態，承諾不會調漲含蛋餐點的售價。

為應對這場價格危機，川普政府近期推出一項總額10億美元（約新台幣328億元）的綜合性計畫。農業部長羅林斯（Brooke Rollins）宣布「五管齊下」措施，包括：投入5億美元（約新台幣164億元）強化農場生物安全；提供4億美元（約新台幣131億元）財政援助受災農民；撥款1億美元（約新台幣32億元）研發禽流感疫苗；放寬雞蛋生產相關法規；並考慮實施暫時性進口方案。

在進口措施方面，美國政府正與多國協商，計劃進口7,000萬至1億顆雞蛋，其中加拿大是美國最大的雞蛋進口來源。

專家分析指出，禽流感是推高雞蛋價格的主因，但其他因素亦加劇市場壓力。CoBank動物性蛋白質經濟學家歐尼斯特（Brian Earnest）表示，近年來消費者對非籠飼雞蛋的需求增長，以及各州法規的不一致，也影響了雞蛋供應。農場組織Farm Action則警告，少數大型企業掌控雞蛋供應鏈，可能導致市場壟斷與價格哄抬。

路易斯安那州立大學獸醫專家強調，改善農場生物安全是關鍵，特別是防範野生鳥類進入，因為它們是禽流感傳播的主要媒介。奧克拉荷馬州立大學教授則指出，蛋雞恢復產能是個漫長的生物過程，市場供應回穩仍需時間。

隨著聯邦政府干預措施逐步落實，市場預計雞蛋價格將趨於穩定，但全面恢復正常供應仍需一段時間。

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