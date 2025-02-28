美國務卿：強烈譴責泰國將40維族人遣返中國

美國國務卿魯比歐27日表示，強烈譴責泰國強迫至少40名維吾爾人返回中國。（路透資料照）

2025/02/28 12:17

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕40名已在泰國被拘留逾11年的維吾爾族人，27日遭強制遣返中國新疆。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，以「最強烈態度」譴責泰國強迫至少40名維吾爾人返回中國，指他們在中國缺乏正當程序權利，極可能在中國遭受迫害、強迫勞動和酷刑。

據美國國務院網站發布的聲明，魯比歐表示，作為泰國的長期盟友，美國對遣返行動感到震驚，強調泰國可能因此違反《聯合國禁止酷刑公約》、《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》。

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魯比歐也認為，遣返行為違背了泰國人民長期以來保護最弱勢族群的傳統，也不符合泰國保護人權的承諾，「我們敦促維族人尋求庇護的所有國家政府，不要強行將維族人遣返中國。」

聲明抨擊，在中共的指揮和控制下，中國當局針對新疆維吾爾族穆斯林和其他少數民族、宗教群體犯下了「種族滅絕和反人類罪行」。

魯比歐呼籲，「中國當局應提供全面管道，定期核實返回（中國）維吾爾人的安全。泰國政府也必須堅持並持續全面核實中國當局保護維吾爾族的人權。」

聯合國難民署（UNHCR）27日聲明，對泰國遣返約40名維族人「深表遺憾」，批其違反「不遣返原則」及國際法義務。

上月，這群維族人曾公開求救，呼籲阻止遣返，警告回國可能面臨牢獄之災甚至死亡。泰國國會議員坎納維也在社群平台Ｘ砲轟政府，盼政府懸崖勒馬。

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