后翼棄兵靈感來源 俄傳奇西洋棋士斯帕斯基88歲辭世

2025/02/28 12:15

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕前蘇聯西洋棋特級大師斯帕斯基(Boris Spassky)當地時間27日於莫斯科辭世,享壽88歲。俄羅斯國際西洋棋聯盟表示,斯帕斯基離世是「國家的一大損失」,強調斯帕斯基的比賽啟發無數棋手。

綜合外媒報導,斯帕斯基1937年出生列寧格勒(Leningrad),即現在的聖彼得堡,在第二次世界大戰期間列寧格勒遭納粹包圍時,他與家人逃出列寧格勒。他稱自己5歲在孤兒院學習西洋棋,很早就展露出驚人天賦,18歲便成為世界青少年冠軍並獲得國際特級大師頭銜,接續1969年擊敗蘇聯亞美尼亞西洋棋棋手彼得羅相(Tigran Petrosian)登上世界冠軍寶座。不過,他的巔峰期僅維持3年,最終敗給費雪。

斯帕斯基最為人熟知的是在1972年與美國棋手費雪(Bobby Fischer)的比賽,被稱為「世紀之戰」。這場比賽正值冷戰高峰期,象徵東、西方間對抗。儘管斯帕斯基起初佔據優勢,最終仍不敵費雪,讓美國棋手首次奪下世界冠軍,同時終結蘇聯自1948年以來的連續奪得世界冠軍的紀錄。

儘管「世紀之戰」敗給美國對於蘇聯而言是沉重打擊,然斯帕斯基曾說:「你無法想像當費雪從我手中奪走冠軍時,我感到多麼如釋重負」。

斯帕斯基於1976與1名俄羅斯裔的法國女子結婚後移居法國,在1978年獲得法國公民身份。斯帕斯基多年來都沒有回到公眾領域,直到1992年他在南斯拉夫與費雪進行非正式復賽,然而此後便淡出公眾視野。

近年來,斯帕斯基健康狀況不佳,曾因中風返回俄羅斯療養。他曾於2008年探訪費雪在冰島的墓地,並幽默地詢問陪同記者,「你認為旁邊的墓地還有空位嗎?」世界西洋棋總會表示,斯帕斯基是有史以來最偉大的棋手之一,在國際象棋界留下了不可磨滅的印記。

據了解,斯帕斯與費雪於冷戰期間這場經典比賽,成為許多書籍、紀錄片和電影的靈感來源。其中最著名的是啟發美國作家特維斯(Walter Tevis)創作小說「后翼棄兵」(The Queen's Gambit),影音串流平台Netflix於2020年將期改編成同名影集後備受好評。

Remembering a Chess Legend: Boris Spassky (1937–2025)



The chess world mourns the loss of Boris Spassky, the 10th World Champion and one of the greatest players of all time. A true prodigy, Spassky became a Grandmaster at 18 and claimed the World Chess Championship title in 1969.… pic.twitter.com/82EKcoE1ta