秀肌肉！北韓試射巡弋飛彈 金正恩全程緊盯

北韓26日在朝鮮半島西部海域試射巡弋飛彈，國務委員會委員長金正恩現身督軍。（法新社）

2025/02/28 09:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）28日稱，北韓軍方26日在朝鮮半島西部海域進行巡弋飛彈實彈試射，國務委員會委員長金正恩親自督軍。

據《韓聯社》報導，2枚飛彈沿著1587公里的橢圓型軌道，分別飛行7961秒、7973秒後，精準命中標靶。朝中社發布的圖片顯示，飛彈貼著水面低空飛行，精準打擊並炸毀1棟水泥建築。

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金正恩對發射結果相當滿意，評價稱「持續檢驗『核威懾』組成條件的可靠性和可運用性，並展示其威力，本身就是以負責任態度執行戰爭威懾力的行為。」

他強調，「憑藉核武力量保持高度戰備狀態，憑藉可靠的『核盾牌』永久捍衛國家主權和安全，就是共和國核武力量肩負的重大責任、使命和本分。」

勞動黨中央軍事委員金正植、北韓飛彈總局長張昌河26日均陪同金正恩現身。

北韓去年6月與俄羅斯簽署防禦條約，促使其飛彈技術迅速茁壯。北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）早前表示，莫斯科正支持北韓飛彈、核武計畫，換取平壤派遣軍隊參與烏克蘭戰爭。

朝中社28日發布的圖片顯示，飛彈精準打擊並炸毀1棟水泥建築。（法新社）

朝中社28日發布的圖片顯示，飛彈精準打擊並炸毀1棟水泥建築。（法新社）

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