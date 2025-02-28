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    民主剛果叛軍集會發生爆炸釀11死65傷 戰事恐惡化

    2025/02/28 04:12

    〔中央社〕剛果民主共和國叛軍組織「3月23日運動」（M23）今天在東部布卡伏市舉行的集會發生爆炸，釀11死65傷，叛軍聯盟領袖將事件歸咎於民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）。

    路透社報導，自今年初以來，M23叛軍在民主剛果東部持續推進，占領布卡伏（Bukavu）和該地區最大城市果瑪（Goma）。民主剛果稱M23獲得鄰國盧安達支持。

    民主剛果總統另於社群平台X寫道，布卡伏爆炸案有「數人」死亡，同時怪罪「一支非法駐紮在剛果領土上的外國軍隊」。民主剛果當局與叛軍都未提供證據來證明自己的說法。

    民主剛果東部礦產資源豐富，這起事件可能導致當地戰事進一步惡化，該地區的戰爭已將多個鄰國捲入。

    包括M23在內的叛軍聯盟領袖南加（Corneille Nangaa）在記者會上表示，這起爆炸案使用的手榴彈，跟蒲隆地在民主剛果的駐軍使用的手榴彈是同一種類型。路透社無法獨立查證這一點。

    蒲隆地派兵進駐民主剛果東部多年，起初是為了在那裡追捕蒲隆地叛亂分子，最近則是為了協助打擊M23。

    蒲隆地軍方發言人譴責這起攻擊，並於X平台上稱布卡伏市裡沒有蒲隆地士兵，但他未具體回應南加關於手榴彈的說法。1140228

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