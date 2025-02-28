馬斯克跨足政界 特斯拉車主看不下去

全球首富、電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克跨足政壇，部分特斯拉車主表示難以接受。圖為今年1月底在美國加州拍攝的特斯拉展售中心。（歐新社）

2025/02/28 00:18

〔編譯張沛元／綜合報導〕76歲的美國維吉尼亞州退休律師布萊克本（Tom Blackburn）以開特斯拉電動車為榮，甚至買了1輛鮮紅色的特斯拉來招搖過市；但隨著該公司執行長馬斯克（Elon Musk）斜槓美國政壇，布萊克本發誓，他再也不買特斯拉了。

馬斯克獲美國總統川普欽點負責協助聯邦政府撙節開支與裁減人力，所作所為遭批評人士斥為非法與失德，導致美國社會分歧對立。而今這場爭議之火恐延燒到一度頗受有環保概念的車主推崇的特斯拉。

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10多年前就買特斯拉來開的布萊克本直言，現下開著特斯拉上路讓他覺得有點丟臉，甚至開始討厭特斯拉這個品牌。布萊克本去年起在他的特斯拉保險桿上貼了1張貼紙，上面印有「我在知道他（指馬斯克）瘋了之前就買（車）了」幾個字，並笑稱現在可能得換張措詞更強的新貼紙。

馬斯克自2008年起擔任特斯拉執行長，帶領該公司壯大成為全球市值第一的汽車製造商。但分析人士指出，包括支持歐洲極右翼政黨以及在網路上分享陰謀論，馬斯克的種種政治活動，恐讓特斯拉的傳統的自由派市場基礎，對他避之惟恐不及。

品牌顧問公司Elmwood的全球首席執行長賓斯（Daniel Binns）認為，馬斯克將對特斯拉這個品牌及其業務造成長期的破壞性影響，特斯拉必須在行銷上與馬斯克「劃清界限」；他並警告說，隨著特斯拉因產品陣容老化而面臨客戶轉投向競爭對手懷抱的風險，一場「完美風暴」已山雨欲來。

歐洲業績欠佳的特斯拉本週股價下跌9%，交易員將此部分歸咎於買家對馬斯克抱持負面看法；但投資人稱尚未看到有力證據顯示，馬斯克跨足政治行為有損特斯拉業績。晨星（Morningstar）的股票策略師戈德斯坦（Seth Goldstein）說，政治活動大增確實會帶來風險，即若干消費者可能因此不願購買特斯拉，「但現在就說這會對該公司造成衝擊還言之過早。」

根據華府智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）的民調，約54%的美國人討厭馬斯克，然此結果帶有強烈黨派色彩，因為討厭馬斯克的民主黨人遠多於共和黨人。

儘管有特斯拉車主表明不會把特斯拉與馬斯克的政治立場混為一談，但也有人做不到，像是不支持川普的美國鄉村女歌手雪瑞兒．可洛（Sheryl Crow），日前把她的特斯拉賣了以示抗議。

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