川普、澤倫斯基現裂痕！俄大量假資訊趁隙離間美烏關係

美國總統川普（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（法新社檔案照）

2025/02/27 21:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國就結束烏俄戰爭分別與俄羅斯以及烏克蘭會談，以及美國總統川普和烏國總統澤倫斯基，因終戰問題出現裂痕之際，最近針對烏克蘭和澤倫斯基的假資訊也大量流傳，煽動反烏情緒，並企圖離間美烏關係。

《法新社》26日報導，這些假資訊如關於烏軍士兵的「深偽（deepfake）」、不實影片，以及稱澤倫斯基購買豪宅的不實說法，其中有的已經流傳數年，但是最近又重現社群媒體。法新社近期也查證駁斥一些新出現的謠言，包括不實宣稱澤倫斯基在烏國封鎖川普自創社群媒體平台Truth Social。

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研究人員指出，這些現在正在美國社群媒體上散播的假訊息，大多是之前由俄羅斯散布，原本意在影響美國選舉，但是最近焦點轉向澤倫斯基。假資訊監督組織「新聞守門人（NewsGuard）」分析師沙迪吉（McKenzie Sadeghi）指出，其中許多顯然是重新利用之前俄羅斯影響力行動的內容，在川普日前批評澤倫斯基是「獨裁者」後，這些不實資訊進一步擴大流傳。

川普兒子小唐納（Donald Trump Jr.）和右翼網紅貝克（Kyle Becker）日前推了一則早已被揭穿造假的深偽影片；共和黨參議員李伊（Mike Lee）也轉發可疑影片，內容指稱烏國士兵焚燒川普肖像。但是這些影片都已遭烏國政府「反假資訊中心」確認造假，該中心指控是俄國宣傳機構製作並散布這些影片。

研究假資訊的美國克勒姆森大學媒體鑑識中心創辦人林維爾（Darren Linvill）指出，這些影片顯然出自其研究團隊2023年發現的「風暴-1516（Storm-1516）」俄國假資訊行動。這次出現的影片大多透過過去曾多次分享該行動假資訊的特定帳號發布，製作手法、散布管道和敘事模式也非常一致。

「風暴-1516」之前曾捏造澤倫斯基夫婦揮霍購買豪華別墅、遊艇的假消息。川普日前公開質疑澤倫斯基的總統正當性後，相關謠言再次大幅增加。根據「新聞守門人」數據，光是2月18日到24日期間，社群媒體上與「澤倫斯基」相關並且提到「別墅」、「遊艇」、「酒莊」或「豪宅」的發文就接近2萬8000篇，比前一週大增了26倍。

倫敦智庫「戰略對話研究所（ISD）」研究員博納（Joseph Bodnar）表示，俄羅斯的種種影響力行動，正聚焦在「加深川普與澤倫斯基政府之間的矛盾」，希望讓美國談判代表相信，烏克蘭是敵人，而非其夥伴，「這對克里姆林宮來說，可取得和談有利條件」。

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