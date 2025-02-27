川普震撼彈！歐盟擬投入5.25兆 啟動冷戰來最大國防整備

歐盟執委會主席馮德萊恩警告，歐洲正面臨「百年一遇」的危機，需以「緊迫心態」重整軍備。（法新社）

2025/02/27 20:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普明確要求歐洲自行承擔防禦責任後，歐盟正啟動冷戰後最大規模的安全倡議，計畫釋放數千億歐元強化國防。此舉回應川普可能撤回安全承諾的壓力，也凸顯歐洲對安全環境惡化的深切憂慮。彭博（Bloomberg）報導，歐盟正研擬多項籌資方案，包括放寬財政規則釋放國防預算、推動聯合融資，以及重新調用疫情復甦基金等既有資源。

報導指出，德國計畫額外編列2000億歐元（約新台幣6.56兆元）預算，加速國防升級。英國首相施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近期接連訪美，向川普展示歐洲已積極行動。

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歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）警告，歐洲正面臨「百年一遇」的危機，需以「緊迫心態」重整軍備。然而，歐洲國防工業產能有限，且援烏軍備已耗盡庫存，若急於擴軍，可能被迫仰賴美國採購，資金外流風險加劇。為此，歐盟正尋求一切可用資源，並計畫長期扶植本土國防產業。

新安全架構將於3月6日緊急領袖峰會初具雛形，3月19日由國防事務執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）與歐洲聯盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），公布國防工業戰略。

據報導，馮德萊恩提出三大支柱：一是放寬財政規則，釋放至少1600億歐元（約新台幣5.25兆元）國防支出；二是設立歐盟聯合投資工具，聚焦防空、長程飛彈、無人機與軍用人工智慧 （AI）；三是鬆綁歐洲投資銀行限制，吸引民間資金。此外，未動用的疫情復甦基金（930億歐元廉價貸款）與3920億歐元凝聚基金（僅6.4%已用）也在考量之列。

儘管資金運用方式在歐盟內部仍有爭議，川普的「棄歐」態度與俄烏戰爭陰影，已讓歐洲別無選擇。馬克宏會晤川普後接受福斯新聞（Fox News）採訪時強調：「歐洲需創新融資，承擔更多安全責任。」專家分析，此舉象徵歐洲從依賴美國，轉向戰略自主的關鍵一步，但短期挑戰與長期願景間的平衡仍待考驗。

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