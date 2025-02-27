命運堪憂！40名維吾爾族人疑遭泰國秘密遣返中國 人權團體強烈譴責

以黑色膠帶遮蔽的卡車，27日駛進泰國曼谷離一處拘留中心，疑與泰國秘密遣返一批維吾爾族人至中國有關。（美聯社）

2025/02/27 20:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國當局27日凌晨疑似將一批遭拘留逾十年的維吾爾族男子秘密遣返中國。據消息人士透露，多輛窗戶蒙黑布的貨車，從拘留中心駛往機場，隨後中國官媒證實，40名「中國非法移民」已從東南亞國家返回中國。事件引發聯合國與人權團體強烈譴責，憂心這些維吾爾族人回國後，恐面臨酷刑與監禁。

據一名泰國官員、一名外國官員及三位知情人士透露，這批維吾爾族人原定週四清晨被遣送出境，因消息敏感，五人均要求匿名。當天下午，中國中央電視台報導，40名「中國公民」已遣返，稱他們「被犯罪組織誘騙」滯留泰國，但未提及族裔。報導附圖卻顯示，這些人疑為維吾爾族，與外界說法吻合。

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上月，這群維吾爾族男子曾公開求救，呼籲阻止遣返，警告回國可能面臨牢獄甚至死亡。泰國國會議員坎納維（Kannavee Suebsang）也在社群平台X炮轟政府：「泰國在幹什麼？總理必須交代！他們被關11年，早該有解方，而非送回去受迫害。」他與人權團體多次施壓，盼政府懸崖勒馬。週二，一名與這些人聯繫的維權人士表示，已失去聯繫。

週三晚，美聯社記者目擊拘留中心戒備升級，警方一度扣留記者並搜查物品。隔日凌晨2時，貨車隊駛離，據坎納維團隊及維吾爾族活動家波拉特．賽音（Polat Sayim）推測，車上載的就是這些男子，但消息尚未獲獨立證實。

中國外交部表示，此次遣返是中泰打擊跨境犯罪合作的具體成果，並稱被遣返者為「中國公民」，因受犯罪組織欺騙而非法滯留泰國。發言人林劍強調，遣返過程符合國際法，相關人員的合法權益已獲保障，展現兩國執法合作的緊密關係。然而，中方未說明遣返者是否為維吾爾族人，及其回國後的安置情況，並批評「某些政治勢力」以新疆議題散播謠言，干涉國際執法合作。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）回應，事件「尚未詳談」，強調須依法並顧人權，卻未否認遣返。人權觀察（Human Rights Watch）亞洲主任皮爾森（Elaine Pearson）痛批：「泰國此舉違反國內外法律，這些人恐在中國失蹤或受虐。」

聯合國難民署（UNHCR）週四聲明，對泰國遣返約40名維吾爾族人「深表遺憾」，批其違反「不遣返原則」及國際法義務。保護事務助理高級專員梅尼克迪維拉（Ruvendrini Menikdiwela）痛斥：「這是對人權標準的公然挑釁。」聯合國人權專家去年也曾警告泰國，勿將這些難民推向「不可挽回的傷害」。

2014年，逾300名逃離中國的維吾爾族人被泰國拘留，次年109人遭強遣回國，引發國際撻伐。其餘173人（多為婦孺）獲准赴土耳其，但53人至今困於泰國拘留中心，尋求庇護。10年來，已有5人死亡，包括2名兒童，拘留條件惡劣令外界側目。

泰國曼谷一輛移民局調查處的警車，27日載著多名身分不明的乘客駛離拘留中心。（美聯社）

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