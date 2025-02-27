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    依川普指示 美司法部2/27公布「富豪淫魔」蘿莉島名單

    美國司法部27日將公布已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的「蘿莉島」的部分檔案和名單。（路透檔案照）

    美國司法部27日將公布已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的「蘿莉島」的部分檔案和名單。（路透檔案照）

    2025/02/27 19:52

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前爆出曾性侵多名少女，媒介賣淫服務全球政商名流好友，其所屬私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St James Island）也因淫亂不羈被稱為「蘿莉島」。美國總統川普在去年競選期間曾放話要讓名單諸世於世。《紐約郵報》報導，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）證實，部分檔案和名單將於27日公布。

    邦迪26日在《福斯新聞》主持人沃特斯（Jesse Waters）的節目中表示，司法部將於27日公布一些經過刪減後有關愛潑斯坦的資訊，並稱受害者超過250人，需要確保所有人的身分和個人資訊都受到保護。

    當被問及27日將發布哪些資訊時，邦迪說：「明天你們將會看到大量的飛行日誌、大量姓名和大量的資訊。那個男人和他的同案被告的所作所為真是令人噁心。」

    邦迪上週接受《福斯新聞》訪問時就曾透露，這份名單正在她的辦公桌上進行審查，且這是川普的命令。

    去年1月紐約地區法院公開愛潑斯坦性侵案的多達數百頁法律文件，披露100人的名字，包括前總統克林頓（Bill Clinton）和英國安德魯王子（Prince Andrew），文件僅揭露了愛潑斯坦與眾多政商名人的關係，但未有新的重大指控，信中所指涉的名字也並非性侵害相關涉案人。

    總部位於馬里蘭州，以出售歷史信件和文件而聞名的亞歷山大歷史拍賣公司，去年5月對媒體透露，將秘密拍賣愛潑斯坦用來記錄聯絡資料的「黑皮書」 ，由於聯絡簿中點名近400人，多達221人不曾曝光，這宗性醜聞案牽連廣泛，令涉入其中者人人自危。

    愛潑斯坦2008年曾就勸誘未成年少女賣淫認罪，2019年被依販運未成年人賣淫罪遭聯邦起訴後，於候審期間在曼哈頓獄中輕生，過世時66歲，他的前女友、美國名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）因協助犯案，已被判20年有期徒刑。

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