打破英國王室115年傳統！凱特王妃獲頒發「皇家認證」權限

「皇家認證」是一項象徵英國王室認可的官方標章，頒發給定期向王室提供商品或服務的企業或個人。（資料照，法新社）

2025/02/27 21:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國凱特王妃（HRH Catherine, Princess of Wales）在全球人氣極高，是目前英國王室最受歡迎的成員。如今，她即將打破英國王室傳統，成為115年來首位獲得權限頒發「皇家認證」（Royal Warrants）的王妃，這項殊榮形同獲准執掌王室金印，未來有權負責挑選與王室合作的廠商。

綜合外媒報導，所謂的「皇家認證」是一項象徵英國王室認可的官方標章，有效期限為5年，頒發給定期向王室提供商品或服務的企業或個人，對品牌具有極高的榮譽價值，獲得認證的品牌不僅可使用王室徽章，還能提升國際市場競爭力。報導指出，全球各地目前獲得「皇家認證」的商業機構或個人約有800家，業務範圍涵蓋多個領域。

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除現任英國國王與王后，威廉王子（HRH William, Prince of Wales）目前是唯一被授權頒發「皇家認證」的王室成員。但據消息人士透露，現年43歲的凱特王妃預計從今年開始，被賦予這項極具象徵意義的職責，但確切時間尚未確定。據悉，上一位擁有這項權力的王妃，是1901年至1910年擔任威爾斯王妃的瑪莉王后（Mary of Teck）。

凱特王妃加入授權頒發「皇家認證」行列，凸顯了她身為資深王室成員地位，也擴大了她在王室中的角色與影響力。事實上，凱特在英國商界的影響力早已廣為人知，甚至出現「凱特效應」（The Kate Effect）一詞，意指她穿戴過的服飾與配件，會帶動市場銷量，截至2021年，她已為英國時尚產業貢獻高達10億英鎊（約新台幣425億）。

值得注意的是，儘管英國國王查爾斯三世自1980年起，就擁有頒發「皇家認證」的權力，但是生前同樣帶動當代時尚潮流、凱特王妃已故的婆婆黛安娜王妃（Princess Diana），並未獲得這項殊榮。

The Princess of Wales has been authorised by the King to grant Royal Warrants. Businesses that have supplied goods or services to the Royal Household for at least 5 of the past 7 years can apply for a warrant to be granted by the King, Queen, Prince or Princess of Wales ❤️ pic.twitter.com/jnF33WO7Kv — RSSGBristol （@RSSGBristol） February 12, 2025

凱特王妃。（資料照，法新社）

黛安娜王妃並未獲得頒發「皇家認證」權力的殊榮。（資料照，法新社）

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