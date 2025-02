打破英國王室115年傳統！凱特王妃獲頒發「皇家認證」權限

2025/02/27 21:28

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國凱特王妃(HRH Catherine, Princess of Wales)在全球人氣極高,是目前英國王室最受歡迎的成員。如今,她即將打破英國王室傳統,成為115年來首位獲得權限頒發「皇家認證」(Royal Warrants)的王妃,這項殊榮形同獲准執掌王室金印,未來有權負責挑選與王室合作的廠商。

綜合外媒報導,所謂的「皇家認證」是一項象徵英國王室認可的官方標章,有效期限為5年,頒發給定期向王室提供商品或服務的企業或個人,對品牌具有極高的榮譽價值,獲得認證的品牌不僅可使用王室徽章,還能提升國際市場競爭力。報導指出,全球各地目前獲得「皇家認證」的商業機構或個人約有800家,業務範圍涵蓋多個領域。

請繼續往下閱讀...

除現任英國國王與王后,威廉王子(HRH William, Prince of Wales)目前是唯一被授權頒發「皇家認證」的王室成員。但據消息人士透露,現年43歲的凱特王妃預計從今年開始,被賦予這項極具象徵意義的職責,但確切時間尚未確定。據悉,上一位擁有這項權力的王妃,是1901年至1910年擔任威爾斯王妃的瑪莉王后(Mary of Teck)。

凱特王妃加入授權頒發「皇家認證」行列,凸顯了她身為資深王室成員地位,也擴大了她在王室中的角色與影響力。事實上,凱特在英國商界的影響力早已廣為人知,甚至出現「凱特效應」(The Kate Effect)一詞,意指她穿戴過的服飾與配件,會帶動市場銷量,截至2021年,她已為英國時尚產業貢獻高達10億英鎊(約新台幣425億)。

值得注意的是,儘管英國國王查爾斯三世自1980年起,就擁有頒發「皇家認證」的權力,但是生前同樣帶動當代時尚潮流、凱特王妃已故的婆婆黛安娜王妃(Princess Diana),並未獲得這項殊榮。

The Princess of Wales has been authorised by the King to grant Royal Warrants. Businesses that have supplied goods or services to the Royal Household for at least 5 of the past 7 years can apply for a warrant to be granted by the King, Queen, Prince or Princess of Wales ❤️ pic.twitter.com/jnF33WO7Kv