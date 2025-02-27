月球可能潛藏大量水冰 NASA探測器出發探究竟

「月球開拓者」探測器在月球表面上空探測模擬圖。（路透）

2025/02/27 17:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕月球上是否潛藏大量的水冰？這個問題攸關未來人類常駐月球任務。為此，美國國家航空暨太空總署（NASA）26日發射探測器「月球開拓者（Lunar Trailblazer）」，要探測月球表面的水資源，尤其是太陽幾乎未曾照到的月球南、北兩極。

月球表面長期以來被認為乾旱無水，但是之前已有觀測發現，月球部分區域、甚至是在有陽光照射的溫暖地區，其實存在些許水分，科學家因此推測，在月球兩極寒冷的永夜區，或許蘊藏著大量水冰，例如月球南極的隕石坑坑底；此外，部分水分可能以和礦物結合的方式，鎖定在月球表層的岩石和塵埃中。

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「月球開拓者」26日在佛州甘迺迪太空中心，由太空探索公司（Space X）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭搭載升空。這具探測衛星大小如一台洗碗機，重約200公斤，太陽能板完全展開後寬約3.5公尺，將在月表上方約100公里，繪測目標區域的高解析度影像，精確分析月球上水的分佈、含量和形態。

水資源攸關未來人類進駐月球探索，不僅可提供太空人飲用水，經處理後還能提供人呼吸所需要的氧和火箭燃料需要的氫。「月球開拓者」任務首席調查員、加州理工學院（Caltech）艾爾曼（Bethany Ehlmann）說：「我們在月球日照區域觀察到有微量水的存在，這本身就很神秘。但是，最令人感興趣的，是月球兩極永久陰影區內蘊含大量水冰的可能性，月球開拓者將一探究竟，看看月球表面有多少水冰。」

探測器上兩種主要探測儀器，一是繪測月球表面溫度變化的中紅外線成像儀「月球熱成像儀（LTM）」，另一為可辨識水分子所發出光譜特徵的「高解析度揮發物與礦物月球成像儀（HVM3）」。牛津大學行星科學家華倫（Tristram Warren）解釋，「我們認為，月球上水的移動可能受月表溫度影響，所以，透過利用HVM3測量水的存在與數量，以及利用LTM測量月表溫度，將更能了解兩者的關係」。

科學家認為，月球上的水有幾個可能來源，包括帶電粒子太陽風與月球礦物反應形成，彗星或隕石也可能在數十億年間將水帶到月球。雖然月球上的水數量尚不確定，但是有可能達到數億噸之多。華倫表示，「月球自地球形成以來，就一直環繞地球，所以，了解月球水的起源，或許有助於我們了解地球水的起源」。

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