亞馬遜驚現AI山寨電子書 吉本芭娜娜、村上春樹都受害

日本多位作家驚爆遭到冒名推出山寨作品，並掛在亞馬遜（Amazon）的電子書城Kindle販賣，受害者包括吉本芭娜娜、村上春樹（見圖）、東野圭吾等暢銷作家。（法新社）

2025/02/27 17:29

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本多位作家驚爆遭到冒名推出山寨作品，並掛在亞馬遜（Amazon）的電子書城Kindle販賣，受害者包括吉本芭娜娜、村上春樹、東野圭吾等暢銷作家，日媒報導，山寨作品疑似以生成AI製成，亞馬遜已將這些山寨作品下架。

日本體育報Sponichi報導，有讀者在Kindle發現一本名為「沒有時間的世界」（世界には時間がない），22日上架，價格為596圓（約合台幣133元），作者為吉本芭娜娜。但吉本芭娜娜本人卻在25日於社交平台X貼文否認著作這部作品，並呼籲讀者不要誤買，她並表示會採取法律行動。此事被揭發後，亞馬遜立即將此書下架，並向吉本致歉。

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不過事情似乎並未結束，知名推理作家綾辻行人也在社群平台貼文指出，除了吉本以外，村上春樹、東野圭吾、京極夏彥及伊坂幸太郎似乎都遭到冒名。

報導也指出，在Kindle上架的山寨書還有村上春樹「1970年代轉生成為溫柔的軍王之妻」（「1970年代に転生して優しい軍王の妻になる」），東野圭吾「阿波羅太空船的唯一倖存者」（「アポロX宇宙船から生き残ったのはたった一人第1巻」），兩本山寨書都證實已有販售記錄，不過目前連結網頁已被刪除。

報導指出，冒充暢銷作家推出的山寨作品，包括封面和內容梗概等疑似均以生成AI製成，而且文字裡出現了不太自然的日語。Kindle的「KDP出版」服務，只要透過註冊就能將作品上架，受到很多自費出版者和同人誌的支持，但這也成為山寨作品有機可趁的漏洞。

吉本芭娜娜呼籲讀者不要誤買山寨電子書，她並表示會採取法律行動。（法新社）

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