「元朗事件」香港前議員林卓廷 依暴動罪判刑3年多

香港前立法會議員林卓廷。（歐新社）

2025/02/27 17:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，香港法院27日判處前民主派立法會議員林卓廷3年1個月有期徒刑，罪名是他於2019年「反送中」運動期間的元朗721事件中參與暴動。此判決不僅可能影響該事件的歷史詮釋，更凸顯香港政治環境的劇烈轉變。

事件發生於2019年7月21日，當晚一群白衣人在元朗地鐵站持木棒與金屬棍無差別襲擊市民與示威者，林卓廷身在現場並遭毆傷。區域法院法官陳廣池（Stanley Chan）去年12月裁定林卓廷暴動罪成，認為其對白衣人的言詞「火上加油」，駁回他自稱調停或保護市民的辯解，指他試圖借機謀取政治利益。同案另6名被告被判2年1個月至2年7個月不等徒刑，部分人曾向白衣人投擲物件或以水喉噴水。

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林卓廷在求情信中表示，對自身行為「無怨無悔」，唯對家人深感愧疚。法官陳廣池認為他毫無悔意，未予減刑。庭外，支持者向囚車揮手，高喊「加油」，林卓廷微笑回應。

721事件是「反送中」運動轉捩點，民眾因警方延遲應對而怒火中燒，運動隨後升溫。據本地媒體報導，約10名白衣人已因相關衝突被定罪。2019年的「反送中」抗爭源於反對《逃犯條例》修訂，雖法案最終撤回，示威者訴求擴大至直選領導人與追究警方責任，成為香港1997年回歸以來對政府最大挑戰。

北京於2020年實施《國家安全法》，大批民主派人士被捕、噤聲或流亡。林卓廷已因另一國安案件服刑6年9個月，其所屬政黨上週啟動解散程序，標誌香港政治生態的深遠變革。

香港元朗2019年7月21日晚間出現白衣人士，手持木棒、藤條，攻擊反送中示威者。（路透）

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