日本岩手山林大火未歇疑1死 8旬婦急帶亡夫牌位逃難

日本岩手縣大船渡市山林大火燒不停，至少600公頃土地付之一炬。（擷取自@furusato_tax/X）

2025/02/27 21:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本岩手縣大船渡市自19日爆發山林大火以來，火勢持續延燒一週才趨緩，未料昨（26）日再度復燃，至今共燒毀600公頃土地、84棟建築受波及，並疑似造成1人死亡。

綜合日媒報導，岩手縣大船渡市赤崎町合足地區及三陸町綾里地區昨日發生山林火災，火勢持續延燒，波及至少600公頃土地及84棟建築。今日仍有大規模白煙籠罩當地，自衛隊一早出動直升機展開灑水作業，避免災情擴大。

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大船渡警察署表示，現場發現一具燒焦的男性遺體，初步懷疑與這場山林大火有關，目前仍在深入調查當中。此外，綾里地區與合足地區共計873戶、2114人緊急撤離；截至今天下午3時，共467人棲身在避難所。

綾里地區一名82歲獨居老婦表示，昨日下午2時左右，她察覺異狀走出家門，驚見住家旁田地雜草陷入火海，緊急將必備藥物與亡夫牌位塞進背包逃難，所幸成功脫險，她當時以為自己會就這樣死掉。

為應對災情，日本政府已在首相官邸設置情報聯絡室，內閣官房長官林芳正強調，將全力搜集資訊，並與地方政府合作提供支援。總務省消防廳也調派青森、宮城、秋田等6縣緊急消防援助隊，共190隊、680人投入滅火行動。

此外，隔灣相望的陸前高田市小友町也於25日發生山火，並於26日中午前後大致撲滅。

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