驚險畫面曝！中國「輪椅老人鬼切」闖車陣 大卡車推行數百米險遭輾
中國一名老人坐著輪椅直接闖入車陣，被貨車推行數百公尺。（本報合成，擷取自微博）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省近日發生驚險一幕，一名乘坐輪椅的老人直接橫闖車陣，碰巧落入視線死角，結果被一輛大卡車推行數百公尺，差點發生悲劇。
據中媒《央視新聞》報導，中國江蘇省常州一名輪椅老人在道路行駛期間，完全忽視前方不遠處的斑馬線，直接從對向車道鬼切鑽入車陣當中，正巧落入一輛綠色大貨車的視線死角。
請繼續往下閱讀...
當紅燈轉為綠燈，車輛紛紛起步時，司機並未察覺輪椅就在車前，輪椅老人便被推行數百米，期間還朝前方舉手疑似試圖求救。所幸，對向車道一名騎士發現異狀，立刻掉頭追趕並猛按喇叭示警，最終成功攔停大卡車，救下老人一命。
影片曝光後引發熱議，許多網友批評老人的危險行為，「不看紅綠燈也不看有沒有車，只顧著自己走，真的好無奈」、「不怪大貨車，仗著歲數大隨意亂闖，把馬路當自己家客廳呢，不要找司機訛錢就好」、「幸好貨車慢速行駛」、「前方就是斑馬線，老人亂鑽啥呢？」。
近日，中国发生一起惊险事故。画面可见，一名坐着电动轮椅的老人，直接从对向车道硬是插入满是货柜车的车阵中，但由于视线死角，货柜车丝毫未发现前方有人，轮椅老人就这样被推着走，随时都有可能惨遭辗毙。直到1名外卖员发现后冲上前提醒，驾驶员才终于发觉。#中国新闻 #中国社会 pic.twitter.com/kBo132zzX5— 今日澳洲App （@au_today_app） February 27, 2025