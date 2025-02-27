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    驚險畫面曝！中國「輪椅老人鬼切」闖車陣 大卡車推行數百米險遭輾

    中國一名老人坐著輪椅直接闖入車陣，被貨車推行數百公尺。（本報合成，擷取自微博）

    中國一名老人坐著輪椅直接闖入車陣，被貨車推行數百公尺。（本報合成，擷取自微博）

    2025/02/27 17:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省近日發生驚險一幕，一名乘坐輪椅的老人直接橫闖車陣，碰巧落入視線死角，結果被一輛大卡車推行數百公尺，差點發生悲劇。

    據中媒《央視新聞》報導，中國江蘇省常州一名輪椅老人在道路行駛期間，完全忽視前方不遠處的斑馬線，直接從對向車道鬼切鑽入車陣當中，正巧落入一輛綠色大貨車的視線死角。

    當紅燈轉為綠燈，車輛紛紛起步時，司機並未察覺輪椅就在車前，輪椅老人便被推行數百米，期間還朝前方舉手疑似試圖求救。所幸，對向車道一名騎士發現異狀，立刻掉頭追趕並猛按喇叭示警，最終成功攔停大卡車，救下老人一命。

    影片曝光後引發熱議，許多網友批評老人的危險行為，「不看紅綠燈也不看有沒有車，只顧著自己走，真的好無奈」、「不怪大貨車，仗著歲數大隨意亂闖，把馬路當自己家客廳呢，不要找司機訛錢就好」、「幸好貨車慢速行駛」、「前方就是斑馬線，老人亂鑽啥呢？」。

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