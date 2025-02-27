南韓金浦機場火災 濃煙瀰漫跑道

南韓首爾金浦國際機場的外牆農田，突然在今（27）日下午發生火警，火勢造成的濃濃黑煙，瀰漫至機場內部的跑道，從網上流傳的畫面顯示，事發當時仍有客機起降。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/02/27 16:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾金浦國際機場（김포공항）的外牆農田，突然在今（27）日下午發生火警，火勢造成的濃濃黑煙，瀰漫至機場內部的跑道，從網上流傳的畫面顯示，事發當時仍有客機起降。當地消防局獲報趕往現場救災，目前尚未傳出人員傷亡；機場管理人員則強調，這起事件並不會影響飛機的安全或起降。

綜合韓媒報導，南韓首爾金浦消防局在當地時間下午2點47分（台灣時間下午1點47分）接獲火災通報，位在金浦國際機場外牆的農田溫室發生火災。韓媒指出，這場火勢所造成的濃烈黑煙，不僅蔓延到一旁的機場跑道內部，還讓遠在橫跨漢江的幸州大橋、江北地區的民眾都能看到。

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消防局獲報後，出動23輛消防車、85名人消防員前往滅火，目前火災仍在撲救中，尚未傳出有人員傷亡。消防部門相關人士透露，根據現場初步調查，疑似為溫室內被堆放了大量垃圾，才導致發生大火，詳細原因仍有待火勢撲滅後釐清。

另外，有民眾擔憂火勢濃煙影響機場的客機起降，不過韓國航空公社與金浦機場關係人士表示，事發地點在機場圍欄外，消防人員目前有在阻止火勢蔓延，因此並未對航班營運未造成影響，機場也沒有收到任何客機飛行中斷、乘客受傷等安全問題的回報。

有民眾擔憂火勢濃煙影響機場的客機起降，不過韓國航空公社與金浦機場關係人士表示，事發地點在機場圍欄外，消防人員目前有在阻止火勢蔓延，因此並未對航班營運未造成影響。（圖擷取自社群平台「X」）

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