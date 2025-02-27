距核武僅一步之遙！伊朗高濃縮鈾儲量激增 美伊談判陷僵局

伊朗自2015年核協議簽署以來，已多次進行飛彈試射。（法新社資料照）

2025/02/27 16:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》26日報導，根據聯合國一份機密報告，伊朗近期大幅增加高濃縮鈾儲量，已累積足夠原料可製造六枚核武，引發國際社會高度警戒。報告顯示，截至2025年2月8日，伊朗擁有約275公斤濃度達60%的高濃縮鈾，較去年10月底的182公斤激增50%。這些原料若進一步提煉，數日內即可轉為武器級鈾。

報導中指出，伊朗自2021年起開始生產60%濃縮鈾，並於去年12月初歐美提出譴責決議後，加速擴產。國際原子能總署（IAEA）報告指出，伊朗每月新增的裂變材料已足以製造一枚核彈。署長葛羅西（Rafael Grossi）週三受訪時警告：「伊朗核活動不斷推進，問題只會愈發嚴重。」他敦促伊朗與美國盡快對話，強調「行動刻不容緩」。

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美國川普政府重申對伊朗採取「最大壓力」政策，同時表態願意談判核協議。然而，自川普上任以來，雙方缺乏實質接觸。伊朗則堅稱，在制裁壓力下不會與華府直接對話。與此同時，伊朗核計畫自2018年美國退出《伊朗核協議》（JCPOA）後快速推進，美方情報顯示，伊朗可能在數月內具備製造核武能力，儘管德黑蘭一再聲稱其核計畫僅限民用。

以色列外長薩爾（Gideon Saar）警告，若伊朗跨過核武紅線，以方將採取軍事反制。歐洲國家已啟動程序，最快10月恢復2015年核協議解除的全面制裁。伊朗則揚言，若制裁重啟，將退出《核不擴散條約》（NPT），效法北韓成為唯一退約並發展核武的國家。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）本月公開反對與美國談判，但官員私下向歐洲透露對話意願。前美國國家安全會議中東事務主任辛格（Michael Singh）分析：「當前壓力交織，為川普推動核武區域協議開啟機會之窗，但伊朗距核武僅一步之遙，時間不等人。」

川普政府近期加碼經濟制裁，誓言切斷伊朗對中國的石油銷售，並於本週公布針對伊朗油輪及相關人士的新制裁措施。伊朗處境因地區盟友真主黨在與以色列戰爭中受創，其最先進防空系統去年10月遭摧毀而更顯脆弱。

美國情報顯示，伊朗尚未決定製造核彈，但其研究進展令人憂心。法國總統馬克宏1月警告，伊朗核計畫已「逼近不可挽回的臨界點」。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）本週二訪問德黑蘭，並於上週在沙烏地阿拉伯會晤美國國務卿魯比歐，顯示多方角力持續。

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