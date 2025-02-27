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    遊泰注意！中國人非法經營民宿 部落客示警：房內恐藏針孔

    中國投資客將鑰匙藏在上鎖木箱，供顧客「自助取鑰」以躲避泰國警方。（本報合成，擷取自Drama-addict/FB）

    中國投資客將鑰匙藏在上鎖木箱，供顧客「自助取鑰」以躲避泰國警方。（本報合成，擷取自Drama-addict/FB）

    2025/02/27 15:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國近年來成為海外投資熱點，吸引不少中國買家購置公寓，但部分業主卻涉嫌違法短期經營民宿，導致當地居民深受其擾。

    據泰媒《民族報》報導，泰國內政部長查恩維拉庫爾 （Anutin Charnvirakul）26日表示，當局正在調查中國投資客在泰國熱門景點附近購買公寓後，透過Airbnb等平台短租房屋的違法行為。

    根據泰國法規，未取得旅館登記許可便短期出租房屋屬於違法行為，違者將面臨最高2萬泰銖（約新台幣1.9萬元）罰款，並每天追加罰款1萬泰銖（約新台幣9689元），直至停止違規。然而，近來有中國房東利用「無接觸入住」方式規避監管，將房屋鑰匙存放在上鎖箱中，並提供密碼讓客戶自取入住，導致執法難度提升。

    泰國警方近日在曼谷鬧區素坤逸路（Sukhumvit）發現一個木箱，裡面竟有多達29個鑰匙盒，有些甚至直接綁在樹上，供住戶自助領取。這類非法租賃不僅影響當地居民生活，還帶來安全隱憂，部分租客可能從事性交易、拍攝色情影片、吸食大麻，甚至夜間喧鬧，嚴重破壞住宅區的居住品質。

    定居泰國的部落客「曼谷媽媽 mimi小獅呱 」表示，近來曼谷「素坤逸路」及「捷運安努站」（On Nut）等熱門地區周邊住宅，已遭中國或台灣投資客違法經營Airbnb，令當地住戶苦不堪言。由於公寓管理處拒絕代管鑰匙，這些房東便將鑰匙存放於公寓外的電線桿或樹上，讓租客「自助取鑰」，不僅極不安全，也恐違反當地法規。

    她進一步指出，泰國住宅區禁止商業用途，警方近期已加強執法，經常在取鑰匙地點埋伏拍照搜證，一旦確認違規，將處罰房東並警告房客。此外，她提醒部分非法出租房間可能暗藏針孔攝影機，或設置監視器追蹤房客取鑰匙的過程，隱私安全堪憂。

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