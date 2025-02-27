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    神奇！俄羅斯漁夫獲深海怪魚 圓潤身體超像「外星人大腦」

    近來俄羅斯一名漁夫前往太平洋北部進行打撈作業，結果意外捕獲到一條外型巨大的深海怪魚。（圖擷取自@rfedortsov_official_account IG，本報合成）

    近來俄羅斯一名漁夫前往太平洋北部進行打撈作業，結果意外捕獲到一條外型巨大的深海怪魚。（圖擷取自@rfedortsov_official_account IG，本報合成）

    2025/02/27 14:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近來俄羅斯一名漁夫前往太平洋北部進行打撈作業，結果意外捕獲到一條外型巨大的深海怪魚，牠的身體呈現圓球狀，看起來很像大腦的形狀，加上牠有一雙細小眼睛和張開的大嘴巴，神似外太空生物。這名漁夫事後將怪魚拍照分享到社群媒體，吸引20多萬人觀看，更紛紛直呼這條怪魚真的超像外星人大腦。

    綜合外媒報導，來自俄羅斯的男性漁夫多爾索夫（Roman Fedortsov），平時喜歡在IG上分享自己捕獲到海中各種奇怪生物，吸引60多萬粉絲追蹤，成為海洋界網紅。近日，多爾索夫分享自己本月初前往太平洋北部進行打撈作業時，意外打撈到一條詭異生物，影片曝光後隨即掀起網友熱烈討論。

    從影片顯示，多爾索夫捕到的生物外型呈現深褐色，充滿皺褶的身體正面乍看之下是圓狀，然而鏡頭拉遠後，反而像是人類的大腦，再搭配擠壓在一起的五官，看起來非常像外星生物。其他網友見狀，也紛紛留言說，「看起來100%是外星人」、「老兄，你砍下外星人的頭嗎？」，還有不少人覺得很像牠很像電玩或動畫中的魔王角色。

    多爾索夫補充介紹，這條怪魚的真面目，應該是一種名為「白令海圓腹魚」（Aptocyclus ventricosus，也被稱為Smooth lumpfish或Smooth lumpsucker）、平時生活在深海的魚類，體長可長至44公分。至於影片中牠呈現奇怪的外型，多爾索夫推測有可能是因為牠突然被拉出深海，浮出水面的壓力導致其身體膨脹變形。

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