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    BTS航班資訊遭洩！中籍航空公司職員盜賣千筆航班牟利逾千萬

    南韓男子團體防彈少年團（BTS）在首爾仁川機場，資料照。（歐新社）

    南韓男子團體防彈少年團（BTS）在首爾仁川機場，資料照。（歐新社）

    2025/02/27 14:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓警方24日證實，一名在香港某航空公司任職的30多歲中國籍女子，涉嫌非法出售多名韓星的航班資訊，從中牟利，非法所得高達1000萬韓圓（約新台幣22.7萬元）。

    綜合韓媒報導，該名中國女子利用公司內部軟體，以明星姓名、生日查詢全球航空公司的登機資訊，並在2023年至2024年間，販售超過1000筆資料，每筆售價約3萬至4萬韓元（約新台幣683元至910元），不法獲利超過1000萬韓元。

    南韓首爾警察廳網路調查科已依違反《情報通信網法》將其逮捕。她供稱，起初是因熟人請託才協助查詢，未收取費用，後來發現有利可圖便開始藉此牟利。警方目前正在擴大調查販賣途徑，並追查是否有共犯涉案。

    然而，在社群平台「X」或「Telegram」等搜尋「名人航班資訊」，可發現大量交易貼文，價格從1千韓元（約新台幣22元）到4萬韓元（約新台幣910元）不等。南韓警方指出，此類非法交易助長「私生飯」（極端狂熱粉絲）尾隨偶像，甚至與明星搭乘同班機，試圖騷擾。此案曝光後，南韓娛樂圈也向警方施壓，要求徹查明星航班資訊外洩問題，以防止類似事件重演。

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