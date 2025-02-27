嚇！長頸鹿全身長滿「詭異疙瘩」 專家：病毒感染

南非克魯格公園長頸鹿全身佈滿疣狀腫塊，專家認為這種疾病主要透過直接接觸傳播。（圖擷取自南非克魯格國家公園官網）

2025/02/27 14:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕南非克魯格國家公園近日發現1隻全身覆蓋不尋常腫塊的長頸鹿，引起科學界關注。經野生動物攝影師馬里烏斯·諾特傑（Marius Nortje）拍攝的照片顯示，這隻長頸鹿頭部、頸部和全身布滿皮膚結節，疑似感染某種乳突病毒（papillomavirus）。國際獸醫組織「全球獸醫」（Worldwide Vets）已在社群媒體分享相關照片並持續監測其健康狀況。

科學媒體《IFLScience》報導，「全球獸醫」組織指出，這些皮膚病變可能由牛乳突病毒（bovine papillomavirus，簡稱BPV）引起。此類病毒通常影響牛隻，也會感染馬匹而形成「肉瘤樣腫瘤」（sarcoids）。該病毒可能透過長頸鹿間的直接接觸傳播，或經由啄食其皮膚寄生蟲的牛椋鳥（oxpecker birds）間接傳播。這些鳥類常在協助清除長頸鹿身上的壁蝨和其他寄生蟲時，無意間成為病毒載體。

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「基本上這些原本感染其他物種的傳染病，正找到途徑感染長頸鹿」，「全球獸醫」的坎普林（Gemma Campling）獸醫表示。儘管目前認為此病不會危及生命，但野外環境下缺乏有效治療方法。

這並非克魯格公園首次發現類似病例。坎普林獸醫透露：「2007年同一區域曾發現2隻長頸鹿長有相同皮膚腫塊。當時為防止疾病快速蔓延，這些長頸鹿被人道安樂死，並送檢取樣進行研究。結果確認牛乳突病毒DNA存在，這種病毒在馬匹中會導致類似的肉瘤腫塊。」

「2017年，南非長頸鹿身上又發現一種新型乳突病毒，這次是一種通常影響美國鹿類的變種。」這表明乳突病毒正逐漸跨越物種界限。

與2007年的案例不同，目前專家尚無計畫對這隻長頸鹿執行安樂死，而是由野生動物獸醫團隊密切追蹤其健康狀況。專家評估認為此病毒傳播速度可能不如當初擔憂的快速，且不一定致命。

值得一提的是，去年（2024年）南非另一地區也曾發現一隻頸部呈明顯「之」字型彎曲的長頸鹿，雖外觀異常，但似乎未對其日常活動造成明顯影響。

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