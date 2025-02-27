分析美烏礦產協議「不是掠奪」 蔡依橙：佛心的戰後扶持計畫

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統參選人川普。（美聯社）

2025/02/27 11:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏、美兩國已準備好簽署一項架構經濟協議，也接到美國總統川普邀請，最快28日訪問華盛頓就礦產協議進行簽署。對此醫師蔡依橙表示，這個協議重點是，美國將跟烏克蘭一起，在烏克蘭成立一個基金共同管理。日後烏克蘭的礦產挖出來，精鍊並找到市場賣掉後，一半的錢要進這個基金，另外一半就是烏克蘭政府拿去。

蔡依橙透過臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」PO文表示，看了路透公布協議全文的版本，美國將跟烏克蘭一起，在烏克蘭成立一個基金共同管理。日後烏克蘭的礦產挖出來，精鍊並找到市場賣掉後，一半的錢要進這個基金，另外一半就是烏克蘭政府拿去，然後這個基金，每年至少要再投資一次烏克蘭（實際上應該都是持續多次投資，寫這個是給烏克蘭放心），可以幫忙軍事安全、經濟繁榮、烏克蘭戰後重建等。目的就是促進烏克蘭成為一個適合全世界資本流入的環境，創造再投資循環。

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蔡依橙指出，白話就是，美國用技術帶你挖礦，挖出來的錢留一半，美國帶烏克蘭再投資，把挖礦挖得更好，把戰後重建做得更好，這個錢一直會留在烏克蘭，持續幫助烏克蘭。川普也的確不用再從美國納稅人那邊搬現金來，廣義來說，的確是美國資產增加，烏克蘭經濟暢旺後，基金總值很可能超過川普喊的5000億美金。只是這個資產都在烏克蘭境內，加上妥善管理與現代化工程，協助烏克蘭變得更好，長出了一個援烏專用小金庫！

蔡依橙續指，這模式，中華民國國民感到似曾相似，就是懷特公司 The J.G. White Engineering Corporation，美國援助蔣家中華民國時，非常厭惡所給出去的錢被貪腐掉，現代化的各種工程又做不好，所以用很多方式去確保美援的適當運用。其中一個就是懷特公司，美國人願意給錢幫忙，但要求要由懷特公司規劃、執行、監督，而不是直接把錢放到蔣宋家貪腐集團手裡，像是讓你我現在能享受穩定電力的臺灣電力公司，實現全島供電現代化，就是懷特公司的成果。

蔡依橙分析，只是時代變遷，「公司」形式顯得太過利益，改用「基金」組織。而美國已經在烏克蘭投注太多，所以直接用未來礦產的可能收入作為資金來源，但無論如何，這個協議沒有要把獲利帶回美國本土，也沒有要求烏克蘭必須償還援助，就是一個佛心的戰後協助扶持計畫，至於澤倫斯基擔心的，是這個協議沒有直接寫明美國對烏克蘭的安全保證。但在川普的角度，還沒挖出來的礦就在俄占地區，要開採要精鍊，總要有和平環境，現在什麼都寫明白，跟普廷就不好談了。

蔡依橙直言，這張協議，就是「未來的戰後重建，美國會繼續幫忙烏克蘭自立」的意思，如果順利，美國將得到更大的影響力，也是過去這幾週，許多評論者擔心川普要拋棄的那個「美國影響力」。

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