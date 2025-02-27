越南漁船趁夜非法捕撈 撞凹泰國海軍驅逐艦遭扣押

泰國海軍驅逐艦遭越南漁船撞凹。（擷取自@Skyboyz15/X）

2025/02/27 13:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國皇家海軍（RTN）指控，一艘越南漁船涉嫌在泰國專屬經濟區內非法捕魚並於昨（26）日成功扣押。然而，該船在逃跑過程中疑似衝撞海軍巡邏艇，泰方緊急鳴槍示警，才順利攔截並逮捕4名船員。

據《曼谷郵報》報導， 泰國海軍早在22日就發現，多達10艘越南漁船夜間闖入泰國灣，在泰國專屬經濟區內趁黑非法捕撈，包括拖網、圍網和燈光誘捕漁船等，白天則迅速撤退以逃避執法。

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泰國海軍於26日凌晨2時展開圍捕行動，派遣驅逐艦「皇家特帕號」（Thepa Royal Boat）和巡邏船前往目標海域，並出動偵察機支援。凌晨4點，成功鎖定越南漁船並試圖攔截，但至少4艘越南漁船成功逃離泰國海域。

其中1艘越南漁船疑似為了逃避抓捕，直接衝撞皇家特帕號，導致皇家特帕號側面出現凹痕。泰方當場對空鳴槍警告，最終成功逼停該船，並逮捕4名越南船員，隨後將他們移交至達叻府空艾警察局，依法處理。

涉嫌非法捕撈的越南漁船於昨日被泰方扣押。（擷取自@Skyboyz15/X）

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