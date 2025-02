印度航空被罵翻！印度最大政黨發言人嗆可拿「最爛航空公司獎」 官方急回應

2025/02/27 11:09

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空(Air India)成立於1932年,是印度最大的國際航空公司之一,近期卻屢遭該國政治人物公開批評,包括印度最大黨人民黨(BJP)發言人便透過社群媒體抱怨印度航空絕對能拿下「最爛航空公司獎」冠軍。

據《印度快報》報導,印度人民黨(BJP)全國發言人謝吉爾(Jaiveer Shergill)是一名最高法院律師及私人飛行員執照持有者。他昨(26)日在社群平台「X」發文,痛批奧斯卡若有「最爛航空公司獎」印度航空絕對能橫掃所有獎項,狠嗆座位破損、服務不佳、地勤無情、漠視顧客需求,直言「搭乘印度航空本就不是愉快的經驗,但今天的體驗打破所有紀錄!」

貼文曝光後引發熱議,不少網友紛紛贊同謝吉爾的評論,希望航空公司日後改進。印度航空官方帳號也緊急回應,「尊敬的瑟吉爾先生,我們對您的不便深表歉意,請私訊提供旅行細節,我們將盡快與您聯繫」。

然而,這並非印度政治人物首次公開砲轟印度航空,現任印度農民福利部長喬汗(Shivraj Singh Chouhan)曾抱怨,自己被安排在破損的座位,機組人員雖承認座位有問題,卻仍要求他入座,質疑航空公司既不符安全規範,卻仍收取全額票價,形同剝削乘客。

