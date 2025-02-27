為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度航空被罵翻！印度最大政黨發言人嗆可拿「最爛航空公司獎」 官方急回應

    印度航空（Air India）近期接連受到政治人物公開批評，資料照。（美聯社）

    印度航空（Air India）近期接連受到政治人物公開批評，資料照。（美聯社）

    2025/02/27 11:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）成立於1932年，是印度最大的國際航空公司之一，近期卻屢遭該國政治人物公開批評，包括印度最大黨人民黨（BJP）發言人便透過社群媒體抱怨印度航空絕對能拿下「最爛航空公司獎」冠軍。

    據《印度快報》報導，印度人民黨（BJP）全國發言人謝吉爾（Jaiveer Shergill）是一名最高法院律師及私人飛行員執照持有者。他昨（26）日在社群平台「X」發文，痛批奧斯卡若有「最爛航空公司獎」印度航空絕對能橫掃所有獎項，狠嗆座位破損、服務不佳、地勤無情、漠視顧客需求，直言「搭乘印度航空本就不是愉快的經驗，但今天的體驗打破所有紀錄！」

    貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛贊同謝吉爾的評論，希望航空公司日後改進。印度航空官方帳號也緊急回應，「尊敬的瑟吉爾先生，我們對您的不便深表歉意，請私訊提供旅行細節，我們將盡快與您聯繫」。

    然而，這並非印度政治人物首次公開砲轟印度航空，現任印度農民福利部長喬汗（Shivraj Singh Chouhan）曾抱怨，自己被安排在破損的座位，機組人員雖承認座位有問題，卻仍要求他入座，質疑航空公司既不符安全規範，卻仍收取全額票價，形同剝削乘客。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播