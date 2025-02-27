印度航空被罵翻！印度最大政黨發言人嗆可拿「最爛航空公司獎」 官方急回應

印度航空（Air India）近期接連受到政治人物公開批評，資料照。（美聯社）

2025/02/27 11:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空（Air India）成立於1932年，是印度最大的國際航空公司之一，近期卻屢遭該國政治人物公開批評，包括印度最大黨人民黨（BJP）發言人便透過社群媒體抱怨印度航空絕對能拿下「最爛航空公司獎」冠軍。

據《印度快報》報導，印度人民黨（BJP）全國發言人謝吉爾（Jaiveer Shergill）是一名最高法院律師及私人飛行員執照持有者。他昨（26）日在社群平台「X」發文，痛批奧斯卡若有「最爛航空公司獎」印度航空絕對能橫掃所有獎項，狠嗆座位破損、服務不佳、地勤無情、漠視顧客需求，直言「搭乘印度航空本就不是愉快的經驗，但今天的體驗打破所有紀錄！」

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貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛贊同謝吉爾的評論，希望航空公司日後改進。印度航空官方帳號也緊急回應，「尊敬的瑟吉爾先生，我們對您的不便深表歉意，請私訊提供旅行細節，我們將盡快與您聯繫」。

然而，這並非印度政治人物首次公開砲轟印度航空，現任印度農民福利部長喬汗（Shivraj Singh Chouhan）曾抱怨，自己被安排在破損的座位，機組人員雖承認座位有問題，卻仍要求他入座，質疑航空公司既不符安全規範，卻仍收取全額票價，形同剝削乘客。

If there was an Oscar equivalent for WORST AIRLINES @airindia would win hands down in every category :



Flying Air India is not a pleasant experience but today… — Jaiveer Shergill （@JaiveerShergill） February 25, 2025

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